La resolución del contrato de Melenara ya es una opción

Hoy hace justo una semana que están en huelga indefinida los trabajadores de la empresa Petrecan, que es la que resultó a djudicataria de la obra de ampliación de la carretera general a Melenara. Y hoy está previsto que vuelvan a concentrarse delante de la sede del grupo al que pertenece la entidad, Santana Cazorla, en protesta por el impago de sus nóminas. Mientras, d esde el Ayuntamiento ya se preparan para todos los escenarios posibles. Aunque la alcaldesa, Carmen Hernández, deja claro que su primera opción, en la que todavía tienen puestas todas sus esperanzas, es la de que Petrecan pague lo que debe a sus empleados y que entonces la obra pueda reanudarse en breve, tampoco oculta que la posibilidad de resolver el contrato ya está sobre la mesa. Es una obra clave para la ciudad, demandada durante décadas, y no puede estar parada 'sine die', máxime cuando afecta a miles de personas.

Hernández, que recalca que este problema se origina por problemas ajenos a la corporación y que está al día con la adjudicataria, confirmó a este periódico que el Ayuntamiento ya ha iniciado los pasos para hacerse con la documentación necesaria para el caso de que al final no quede otra que activar esa salida, la más drástica. De entrada, ha solicitado a los representantes sindicales que certifiquen a la corporación local la deuda que Petrecan ha contraído con sus trabajadores.

Con esos papeles en su poder tendrían entonces la prueba necesaria para iniciar un proceso administrativo para la resolución del contrato, que incluiría, entre otros trámites, hacer una consulta al Consejo Consultivo. Y es que, advierte Carmen Hernández, una de las causas por las que la que la adjudicataria estaría incurriendo en un incumplimiento del contrato es precisamente la de no pagar a sus trabajadores, como es el caso. Precisa la alcaldesa que otro posible caso de incumplimiento sería la entrada de la entidad en un proceso concursal, pero no es la situación que atraviesa Petrecan. El que ha entrado en concurso es el grupo, no esta filial, aunque al final se haya visto afectada.

Rotonda ya terminada a la altura de la vía que conduce al colegio Príncipe de Asturias. / Juan Carlos alonso

Así y todo, y aunque no oculta que ya está sobre la mesa, Carmen Hernández insiste en que el Ayuntamiento mantiene su confianza en que Petrecan finalmente cumpla con sus empleados y que los trabajos, que ya están al 70%, puedan reanudarse. La resolución del contrato requiere de trámites y de plazos, a los que luego habría que sumar un nuevo procedimiento para volver a sacar a concurso el proyecto.

Mientras tanto, y en lo que se resuelve este 'impasse', la carretera de Melenara sigue cerrada, lo que obliga a miles de vecinos y usuarios de esta vía a dar un rodeo para acceder a la costa por uno de los dos extremos del vial costero. Los menos afectados por este parón son los que no usan coche, los que hoy como antes recurrían a esta carretera como camino para bajar o subir a o de la playa. La ventaja es que ahora la transitan sin el riesgo de que les atropelle un coche. Es verdad que hay señales que prohíben el paso, pero los peatones se las saltan. De paso, comprueban lo ya hecho y descubren que es bastante. La acera sur está casi completa, con el hueco para un carril bici que aún falta por pavimentar. También está retranqueada la finca por el lado sur, protegida, en un tramo, por mallazos de gran altura, y en otro, por nuevos muretes de piedra rematados por una valla. Está hecha incluso hasta la rotonda que enlaza con la vía que lleva al colegio Príncipe de Asturias. Esto es lo que se ejecuta en la primera fase, con un importe de 736.000 euros. En la segunda fase se derribarán y retranquearán los muros del lado norte de la finca.