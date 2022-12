Telde Ramos califica de «inocentada» la moción de Hernández sobre la ampliación del aeropuerto El senador del PP asegura que la alcaldesa de Telde es consciente de que «no llegará a ninguna parte, no es vinculante; no ha medido bien su intención«

El senador del Partido Popular por Gran Canaria y candidato a la Alcaldía de Telde, Sergio Ramos, ha calificado como una «anomalía democrática» la «estrategia» establecida por la alcaldesa del municipio, Carmen Hernández, llevando por la vía de urgencia al pleno de hoy una moción sobre la resolución de la situación generada como consecuencia del Plan Director para la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, en la que solicita la declaración de nulidad del proyecto de expropiación de los barrios de Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando.

El representante popular señala que Carmen Hernández ha pretendido «camuflar» ante los vecinos afectados y ante la sociedad grancanaria una acción electoralista que no es más que «una bochornosa tomadura de pelo y un ardid de tercera división para los diferentes grupos políticos con representación en el pleno municipal».

«La alcaldesa es consciente de que la moción presentada no llegará a ninguna parte, no es vinculante, con el agravante de que mañana sus compañeros de formación política en el Cabildo darán luz verde al Plan Insular de Ordenación (PIO), que va en dirección contraria a lo que la primera edil trata de vender con su iniciativa-trampa», indicó Ramos.

Al respecto, el candidato a la Alcaldía calificó de «inocentada» la «maniobra» de Hernández. «Hoy propone que se vote algo en el pleno de Telde que mañana sus acólitos en el Gobierno insular echarán por tierra con la aprobación del PIO de Gran Canaria», y pregunta qué ha hecho hasta el momento para intentar que la Corporación insular, bajo la presidencia de Nueva Canarias, paralice el plan de ordenación».

«La alcaldesa no ha medido bien su intención», asegura Ramos, «lo primero que debe hacer es recabar toda la información para trasladarla a los vecinos afectados por el Plan Director para la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria y, como no ha hecho bien los deberes –continuó Ramos- he registrado una batería de preguntas al Gobierno de España en este sentido».

En su petición al Ejecutivo central, Ramos plantea en qué situación se encuentra el expediente; si es intención del Gobierno de Sánchez declarar nulo el proyecto de ampliación del aeropuerto de Gran Canaria y la correspondiente eliminación del trazado de la denominada tercera pista; si se ha puesto en contacto el Ayuntamiento de Telde con el Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para aclarar el estado del expediente; a qué acuerdos se ha llegado con el Gobierno autonómico y el Cabildo de Gran Canaria; y si es intención del Ejecutivo central elaborar un nuevo proyecto de ampliación y reunirse con los vecinos de las zonas afectadas.

Para el senador del PP, «estamos ante un asunto muy importante que mantiene en vilo desde hace años a miles de familias teldenses y que preocupa y afecta a Gran Canaria en general, y no caben ni improvisaciones ni pericias políticas camufladas de buenas intenciones como pretende Carmen Hernández, a quien exigimos la seriedad y responsabilidad que requiere su cargo, y que abandone, como corresponde, sus habituales campañas publicitarias engañosas que compromete y pone en peligro el desarrollo del municipio y el bienestar de la ciudadanía», concluyó Sergio Ramos.