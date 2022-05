Telde da luz verde al pago de facturas pendientes por valor de 850.000 euros

El Pleno municipal, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, dio luz verde en la mañana de este martes a catorce expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito para zanjar el pago de los servicios y bienes adquiridos por la institución local sin contrato. La cantidad total a abonar asciende a 852.627,04 euros.

Todos los pagos pendientes aprobados

Las primeras cinco retribuciones atañen, por orden en el acta de la sesión, al servicio de transporte de ida y vuelta de los usuarios del Centro Ocupacional de Telde, en los meses de julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y de 2022 por 49.733,55 euros; el mantenimiento de aplicativo, sistemas informáticos y comunicaciones por 49.210,99 euros; el arrendamiento de equipos multifuncionales y revisión SAID por 6.981,15 euros; y en quito lugar, la limpieza de dependencias municipales de enero y febrero de 2022 por 79.755,84 euros.

Los siguientes cuatro pagos que se consolidaron fueron relativos a los servicios funerarios de los cementerios de San Juan Bautista y San Gregorio Taumaturgo de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022 por 17.970,03 euros; las primas de seguro, de la flota de vehículos municipales, motocicletas, maquinaria, así como la responsabilidad civil de la apisonadora y los drones por 20.682,21 euros; y el noveno expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito se refería al servicio de transporte adaptado para el Centro de Estancia Diurna para personas enfermas de Alzheimer y otras demencias en fases iniciales y/o moderadas de agosto a diciembre de 2021 por la cantidad de 8.749,34.

Para cerrar este apartado, los cinco últimos abonos correspondieron a los servicios de recogida de residuos sólidos de noviembre de 2021, por las empresas Sufi-Hermanos Santana Cazorla SL (549.242,71 euros) y Transportes Cerrillal SL (6.940,90 euros), y en enero de 2022, por la entidad Residuos Archipiélagos SL (560 euros); el control de plagas desde mayo a diciembre de 2021 y de enero y febrero de 2022 por 38.178,50 euros; la recogida, transporte y análisis de muestras de saliva en laboratorio para determinar la presencia de drogar y otras sustancias en el organismo y consumibles para el drogotest por valor de 8.493,82 euros; y por último, la recogida de animales desde septiembre hasta diciembre de 2021 y de enero y febrero de 2022 por 16.128 euros.

Tres expedientes confirmados

Durante la misma sesión se aprobaron de manera definitiva tres expedientes. El primero, relativo a las modificaciones introducidas en la Ordenanza Municipal Reguladora del servicio de auto-taxi del municipio de Telde, el cual fue apoyado casi con unanimidad a falta de los dos votos de Unidas Podemos, que se abstuvieron. El otro documento aprobado definitivamente incumbe al presupuesto general de 2022, que no tuvo tanto apoyo, solo por parte del Gobierno local, con siete votos en contra de UP, Ciuca y PP y las cinco abstenciones del PSOE -sin contar la ausencia de Carmelo Hernández-. Por último, se dio el visto bueno Ordenanza Municipal Reguladora de la prestación patrimonial de carácter púbico no tributario del servicio de apuntadores - coordinadores vinculados al servicio de auto-taxis en el aeropuerto de Gran Canaria con las abstenciones de UP y Ciuca.

Nueva interventora accidental

En la celebración de este pleno debutó como interventora accidental Ángela Alemán Jiménez, licenciada en Psicología, funcionaria de carrera del Ayuntamiento con más de 30 años de antigüedad y quien hasta el momento era la jefa de servicio de Educación.