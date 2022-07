El plazo fijado para que el Club de Tiro Río abandone Lomo Pollo ha caducado Después de un mes, la entidad deportiva no ha aportado los documentos necesarios para dar por extinguido el convenio de manera definitiva

Este sábado 30 de julio caducó el plazo que el Gobierno local marcó para la extinción definitiva del contrato por el que la administración local concedía las instalaciones d e Lomo Pollo al Club de Tiro Río Telde.

El trato alcanzado en noviembre de 2017, en el que el Consistorio le dejaba al club la superficie pública de 10.000 metros cuadrados para la actividad deportiva, tenía como duración un año. Transcurrido ese periodo, podría prorrogarse anualmente, sin poder excederse de cuatro años. Significa esto que el periodo acordado en un principio concluyó en noviembre de 2021.

A pesar de ello, la entidad deportiva siguió ocupando y celebrando campeonatos de tiro en el recinto una vez concluido el periodo inicial. El pasado 1 de julio, tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, la Concejalía de Deportes notificó a la entidad la extinción del convenio en un plazo de 30 días, periodo que también tendría para dejar libres las instalaciones municipales.

Según ha podido averiguar este periódico, el club no aportó toda la documentación requerida para dar por extinguido el acuerdo. A mediados de julio la entidad privada había presentado una citación para entregar las instalaciones, dejando entrever su intención de abandonar el espacio. A pesar de ello, el Consistorio les contestó explicando que «hasta que no entregasen el documento, no se podía realizar la recepción de la llave».

El Consistorio, tras llegar a estas altura de la película, tampoco confirma cómo va a gestionar Lomo Pollo tras la marcha del club, ni si pondrán seguridad mientras no haya actividad en el espacio.

Solo declaran que «cuando el Ayuntamiento haya recepcionado este espacio, los técnicos y jurídicos plantearán cómo proceder y el Gobierno local trabajará para que el deporte del tiro se siga promocionando en el municipio».