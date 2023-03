Un plan para limpiar Telde

SERGIO RAMOS Telde Candidato del PP a la Alcaldía de Telde y senador por Gran Canaria Domingo, 12 marzo 2023, 10:11

Telde está sucio. Lo está desde hace años. Me atrevo a decir incluso, sin temor a parecer exagerado, que hoy por hoy son muy pocos los espacios públicos del municipio que pueden presumir de estar limpios. Y si lo están un día, a buen seguro que no lo estarán al día siguiente. Es algo fácilmente constatable por cualquier vecino. Desde Cazadores a Tufia, de Jinámar a El Goro.

Y es que, el de la falta de limpieza del municipio es otro de esos graves problemas no atajados durante ocho años por un gobierno municipal que, autodenominándose progresista, no hace precisamente progresar a nuestro querido Telde. Ni mucho menos. No al menos en lo que respecta a la limpieza municipal. Ya se sabe; son pequeñas molestias y sacrificios que deben soportar los vecinos por liquidar la deuda del Ayuntamiento doce años antes de lo previsto…

¿Qué dónde se observa la suciedad en Telde? Imposible hacer una enumeración que pretenda ser mínimamente exhaustiva. En cualquier caso, parte de esa suciedad se visualiza en el ínfimo nivel de mantenimiento de los parques, de las aceras, paseos, calles, papeleras, luminarias, etc., mobiliario urbano aquí y allá parcialmente destrozado o vandalizado. Otra parte en el elevado número de coches abandonados en las calles del municipio. También en el elevado número de pintadas en las fachadas de casas o muros. Y en las montañas de basura acumulada en zonas industriales como la de Salinetas. Y en los no menos grandes montones de basura que se acumulan diariamente al lado de los escasos contenedores con lo que cuentan algunos barrios. Y en las escombreras y vertidos ilegales presentes a lo largo de toda la geografía municipal. Son solo algunos ejemplos.

Con todo, siendo grave el diagnóstico, lo que resulta aún más preocupante es la alarmante desgana por la limpieza del municipio que muestra el actual gobierno local. Una desgana que no camuflan ni las 'limpiezas de choque' en cuatro o cinco barrios al año cada tres años ni la limpieza de las playas cuando cae una tromba de agua. La limpieza del municipio o es diaria o no es. Considero que todo lo demás son parches provisionales y deseos de congraciarse temporalmente con los vecinos. Lo que ya he denominado en otras ocasiones como «tratar a los ciudadanos como menores de edad».

Desgana de los gobernantes municipales por la limpieza de Telde que, mantenida en el tiempo durante años, constituye justamente en mi opinión la razón principal de la resignación generalizada observada en los teldenses en lo que respecta a la limpieza del municipio. Y ningún vecino tiene por qué resignarse a vivir en un municipio sucio.

Sea como fuere, pienso que no resulta serio y desde luego no se entiende (a menos que se pretenda engañar a los ciudadanos burdamente) afirmar que 'Telde avanza', como hace la actual Alcaldesa, cuando se suspende tan estrepitosamente una asignatura troncal para cualquier Alcalde como es la de mantener limpio el municipio. Hablamos de la primera obligación de cualquier gobierno municipal en cualquier Ayuntamiento.

En el Partido Popular, en cambio, sí tenemos un plan para limpiar Telde y lograr que este deje de ser el municipio más sucio de Gran Canaria, tal y como lamentan hoy los vecinos. Así las cosas, en el PP de Telde aprobaremos un plan presupuestario histórico para la limpieza de la ciudad, una importante partida presupuestaria que contribuirá a que pueda cumplir con esta obligación esencial de todo servidor público y este derecho básico de cualquier ciudadano: que su ciudad esté limpia. Porque esto no es un problema de los trabajadores, que se dejan la piel, es un problema de voluntad política y poner más recursos humanos y materiales.

A tal fin, merece especial mención el control o fiscalización del contrato de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza en Telde, que deberá prestar un servicio a la altura de lo que demandan los teldenses. Todo lo que no sea eso supondría tener que buscar soluciones alternativas. Parte del aumento de la partida presupuestaria de Limpieza irá entre otras cosas a garantizar que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza pueda disponer de más personal y de maquinaria más moderna.

Por último, creo verdaderamente que ha llegado el momento de poner en marcha un Plan de Embellecimiento Municipal que ponga remedio a la falta de limpieza del municipio y al deterioro de su mobiliario urbano (fachadas, señales de tráfico, papeleras, …).

Un Plan de Embellecimiento que, a su vez, dispondría de un Plan específico para cada Distrito en lo relacionado con el cableado, para lo cual se pretende crear una mesa de trabajo con Endesa, Telefónica y el resto de empresas de telecomunicaciones presentes en el municipio y disponer de una partida presupuestaria específica que ataje el impacto visual y la peligrosidad que supone. El objetivo será reducir el elevado número de cables de tendido eléctrico a la vista que presenta el municipio, priorizando la actuación en el Conjunto Histórico-Artístico de San Juan y San Francisco y apostando por su soterramiento en las arquetas ya existentes.

Un plan, simplemente esbozado, para limpiar Telde y este es mi compromiso.