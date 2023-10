Pilar Mesa (CC) acusa al alcalde de Telde de mentir para destituirla del gobierno municipal

La edil de Coalición Canaria en Telde (Gran Canaria) Pilar Mesa ha acusado al alcalde, Juan Antonio Peña (Ciuca), de «faltar a la verdad» en los argumentos que ha ofrecido para destituirla este miércoles como concejal de Alumbrado, Sanidad y Consumo por «inactividad» en su gestión.

En un comunicado, Mesa ha afirmado que el alcalde le retiró todo el personal que tenía a su cargo de las competencias de sus concejalías, como hizo con su compañero de CC, Héctor Suárez, al que destituyó también el pasado mes de septiembre.

Mesa ha afirmado que Juan Antonio Peña la ha «puenteado» de forma continua desde el pasado mes de agosto y que además ha dirigido sus áreas de manera «individualista y sin criterio técnico», no informándole como concejal delegada y sin la debida coordinación entre la Alcaldía y la Concejalía« de Alumbrado.

La edil de CC ha rechazado «inacción en su gestión» y lo puede demostrar con «más de 200 instrucciones» desde agosto en adelante en sus áreas delegadas que cumplen con los criterios técnicos y una hoja de ruta de mejora de los servicios básicos para la ciudad, en contraposición «al clientelismo, puenteo y amiguismo que han procesado Juan Antonio Peña y otros concejales como Juan Martel e Iván Sánchez».

Ha asegurado que se ha entregado en «exclusiva» al trabajo diario, tanto dentro como fuera de la institución y a pie de calle, por lo que ha calificado de «baladí» el que el alcalde argumentara que no la encontraba en su despacho y que no se pronunció en el pleno municipal para defender la gestión sobre el área de sanidad, cuando fueron el propio Peña y los miembros del gobierno los que decidieron no pronunciarse y votar en contra de la misma ante los acontecimientos previos ocurridos.

Además, ha dicho que se puede comprobar diariamente su inclusión, seguimiento y firma de la facturación de las áreas que ha dirigido y que estaban al día «en todo momento».

En cuanto a los problemas ocasionados por las lluvias, ha negado que se desentendiera.

Mesa ha manifestado haber sido víctima de «un ataque personal y profesional sin precedentes en esta ciudad».

En opinión de Mesa, el grupo municipal de CC no puede permanecer en un gobierno que abandera ir con «la verdad por delante» tras haber vivido en su «propias carnes una persecución por parte de quien lidera ese mensaje, además de episodios de falta a la verdad continua para tener excusas para cortar mi cabeza y crear escenarios hostiles como los que se vivieron en esta ciudad en sus años más tormentosos».

Y ello «a costa de mi lealtad a la ciudadanía, el rigor al trabajo y el respeto institucional que debemos profesar todas y todos los que nos dedicamos a la vida pública», según ha concluido Pilar Mesa en su comunicado.