«Nadie piensa en los jubilados del Centro de Mayores» El PP reprocha la «poca sensibilidad» del Consistorio al no dar a los usuarios una alternativa mientras el local social espera por unas obras que se hacen de rogar

El planeta Tierra ha dado casi dos vueltas y media al Sol desde que se colgó en la puerta del Centro de Mayores de Telde el cartel de «cerrado por pandemia». Desde entonces el mundo ha cambiado bastante. Ha pasado el tiempo necesario como para saber que la covid ya es parte del día a día. Lo que no esperaban los jubilados teldenses es que tras tanto tiempo, el local social público de Los Llanos siguiese cerrado a cal y canto cuando ya se ha vuelto a la normalidad en casi todos los aspectos de la vida.

Por ello mismo, el Partido Popular de Telde reprocha en un comunicado de prensa la «poca sensibilidad» del Ejecutivo local con los usuarios al seguir en la misma situación.

«El partido presento una moción al pleno del mes de abril para buscar un local como alternativa puesto qué el centro está cerrado por reparación y continua igual. Dicha moción fue aprobada por todos los concejales y concejalas del plenario municipal, y la señora alcaldesa en dicho pleno se comprometió a buscarles una alternativa tal y como solicitaba el Partido Popular. Ese compromiso aún sigue sin cumplirse, por lo que le solicitamos a Doña Carmen Hernández que demuestre sensibilidad con los mayores de nuestro municipio», redactan en la nota.

Jubilados indignados

Pino Hernández, jubilada y organizadora de actividades para los usuarios del centro, cuenta a este medio que todavía siguen esperando por una solución por parte del Gobierno. « No recibimos ninguna respuesta a lo que les transmitimos. No hay derecho a dejarnos en la calle de esta manera», explica harta de la situación.

Según comunicó la administración local hace unos meses, el centro necesita unas obras mínimas para no poner en riesgo a los usuarios antes de abrir. «Hasta el momento no hemos visto a nadie entrar a las instalaciones para arreglar nada, por eso nos estamos desesperando un poco. Están pidiendo dinero para arreglar y hacer otras cosas, pero ¿por qué no solicitan una ayuda para que puedan abrir lo nuestro?. Ya nadie piensa en los jubilados», implora la teldense.

Seguirán insistiendo

Poco pueden hacer por el momento, pero van a seguir intentando que les hagan caso. «Pediremos al PP que lleve al pleno la solicitud para que nos cedan las instalaciones de una escuela infantil cercana que lleva cerrada desde hace tres años, por lo menos hasta que abran el centro», indica Pino.

Mientras tanto, ella seguirá organizando salidas para los jubilados que no pueden disfrutar de los salones del edificio de la calle Alonso Quesada. Cada dos semanas salen en grupo del municipio para compartir juegos y sumar vivencias en los centros de mayores que sí tienen abiertos otros municipios. La semana pasada visitaron San Mateo y la Feria y la próxima se irán a Castillo del Romeral y Arguineguín.