Opositores a la Policía Local de Telde solicitan la impugnación de las pruebas de acceso

El malestar y la indignación ahonda sobre varios opositores a la Policía Local de Telde. Este miércoles un grupo de personas que aspiran a las 33 plazas de este cuerpo de seguridad municipal han solicitado formalmente al Ayuntamiento de Telde y al Tribunal Calificador la impugnación de las pruebas de acceso debido a que no se les ha permitido ver las copias de sus exámenes corregidos, impidiendo así su derecho a recurrir una posible subida de nota dentro del plazo estipulado por el propio tribunal, el cual expiró el pasado miércoles.

«Entendemos que no se ha actuado de la manera correcta en este proceso de selección ya que no se nos ha dado la posibilidad de defendernos correctamente. Se ha vulnerado nuestro derecho y generado indefensión», indica uno de los afectados por esta situación.

Tras la realización del segundo ejercicio de las pruebas psicotécnicas, el cual consistía en dos test de personalidad y uno de habilidad mental, se publicó la lista de aspirantes aptos y no aptos. Una vez conocidos los resultados, varios examinados que no pasaron el corte, y que por tanto no podrían seguir optando a una de esas 33 plazas ofertadas, se interesaron en obtener la copia de las pruebas realizadas, así como las correcciones de las mismas efectuadas por el Tribunal Calificador, para ver si tenían alguna posibilidad de apelar.

Una vez efectuada su solicitud, el tribunal les citó para la revisión la pasada semana en las dependencias de Protección Civil. «Mi sorpresa fue que en ese encuentro tan solo me comunicaron de manera verbal los fallos que había tenido y las razones por las que no era apto, pero nada más. No aportaron ninguna copia de los tests con sus respectivas correcciones, algo que había solicitado en tiempo y forma», explica un aspirante. « Nos dijeron que nos lo iban a enviar por vía electrónica, algo que todavía no ha sucedido a día de hoy», añade.

El viernes 25 de noviembre, tras concluir el periodo de revisiones, el órgano competente abrió un plazo de tres días hábiles para presentar recursos, que concluyó este pasado miércoles, por lo que ninguno de los suspendidos pudo refutar la valoración del ente corrector.

Por estos motivos, los interesados instan al Gobierno local para que medie y solicitan que se paralicen las siguientes pruebas del proceso de selección hasta que se les de acceso a los exámenes corregidos y se vuelva celebrar otro periodo de reclamaciones «más justo».