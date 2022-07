«Nunca perderás tiempo haciendo lo que amas»

Escribió su primera canción con trece años y aún guarda la maqueta grabada para recordarse siempre que sigue estando en el camino correcto: el camino de la música. Hoy en día, Taxé cuenta con dos discos propios, que representan mucho más que un sueño cumplido para él. Y todavía le queda por cumplir el más grande: poder cantar en su isla, Gran Canaria.

Tanausú Xerach Benítez, músico y compositor teldense, originario de El Calero, comenzó su trayectoria cantando en un grupo de folclore canario, porque, para poder hacer música, «todo artista tiene que interiorizar y entender primero la música de sus raíces», afirma convencido el artista.

Tiempo después, pasó a formar parte de un grupo musical junto con unos amigos del barrio, con los que disfrutaba cantando de fiesta en fiesta. También cantó en numerosos bares y restaurantes, pasando por bodas, bautizos y comuniones. Fuera en el lugar que fuera, pero siempre rodeado de música, música y más música. Mientras tanto, estudiaba piano y guitarra flamenca.

Apuesta personal

Hasta que llegó el día. Con casi cuarenta años decidió confiar en sí mismo y en las posibilidades que, en el fondo, sabía que tenía. Decidió tirarse a la piscina sin miedo y, después de muchos años con eso en la cabeza, decidió apostar por su propia música y por escribir sus propias letras, esas que le salían directamente desde el corazón.

Así, en el año 2019, tras atravesar por uno de los momentos más difíciles de su vida, se armó de valor y presentó su primer disco, 'Universo roto', con el que se abrió camino en el difícil y competitivo mundo de los escenarios.

En el álbum, que incluyó ocho temas que giraban en torno al amor, Tanausú ahondó en el tema de reconstruirse a uno mismo y de dar valor también a los momentos malos para después ser capaces de valorar más los buenos. «Muchas veces en la vida vas a sentir que las cosas se rompen dentro de ti, vas a sentir que todo se destroza, pero luego te va a tocar volver a componerlas sí o sí», añade el compositor sobre el disco, financiado gracias a las aportaciones populares de particulares y empresas mediante un sistema de 'crowfunding'.

El año pasado, concretamente a finales de 2021, volvió a ocurrir. Después de que sus seguidores incondicionales volvieran a pedirlo a gritos y organizaran otra campaña de 'crowfunding' para apoyar su trabajo, Taxé pudo preparar y sacar a la luz su segundo disco, 'Marcando el tiempo', compuesto por ocho temas que reflejan su crecimiento y su evolución. «En el ámbito musical, para poder tocar bien, debemos marcar el tiempo, pero para hacer cosas en la vida también debemos hacerlo», señala.

Apoyo oficial

Tanausú, conocido artísticamente como Taxé (haciendo referencia a sus dos nombres guanches, Tanausú Xerach, con el afán de «no olvidar ni perder sus raíces»), anima encarecidamente a las instituciones a apostar por los nuevos y las nuevas artistas, que desean comenzar a abrirse un huequito en este mundo, aportándoles facilidades y cediéndoles, en la medida de lo posible, los espacios culturales, como los teatros, para que puedan mostrar su arte al público.

El artista, al que se le siguen iluminando los ojos cuando habla de su pasión, asegura haber cumplido uno de los grandes sueños de su vida al sacar sus dos primeros discos en menos de dos años, gracias a que decidió apostar por él y solo por él. Además, está convencido de que no serán los últimos, ya que pretende seguir cantando, como lleva haciendo prácticamente toda su vida. «Yo siento que para mí cantar es una necesidad. Una necesidad de expresar todo lo que llevo dentro, que no es poco. A pesar de que haya momentos en los que pienso en abandonar, la música siempre me vuelve a llamar. Por eso siempre digo que nunca perderás tiempo haciendo lo que realmente amas», comenta el músico.

Actualmente, Taxé está viviendo en Madrid. Pero, a pesar de haber llenado algunas salas y teatros de la capital, el compositor continúa recorriendo el camino que lo llevará a conseguir su mayor meta: cantar en la tierra que lo vio nacer, la misma que lo vio marcharse y que algún día también lo verá volver. «Lo que más deseo es que todas las personas que me escuchan desde Gran Canaria tengan la oportunidad de escucharme desde ahí y que disfruten de mi música en directo», afima emocionado.

Tanausú es un claro ejemplo de constancia y perseverancia. «Hay que seguir soñando porque sin sueños no hay nada. Creer en uno mismo es lo más importante. A veces lo único que necesita tu obra para ser exitosa es que creas en ella y la saques adelante, sin buscar la perfección, que es lo que erróneamente solemos buscar», añade. Todavía le queda muchísimo camino por recorrer, pero tiene claro que quiere seguir cantando porque es lo que le hace conectarse con su ser. Desea que el final del 2022 le regale la oportunidad de tocar muchas veces más en directo.