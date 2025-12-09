Nueva protesta vecinal en la costa de Telde contra la contaminación marina La Plataforma por un Litoral Limpio ha convocado para este sábado, a las 11.00 horas, una gran cadena humana en la playa de Salinetas para exigir la retirada de las jaulas marinas | La organización pide a los asistentes acudir vestidos con camiseta negra como símbolo de protesta y duelo

Los vecinos de la costa teldense siguen alzando la voz. Pasan los días y la solución continúa sin llegar y aún se desconoce el origen que ha provocado la contaminación marina que tiene cerradas las playas de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza. La Plataforma por un Litoral Limpio ya convocó el pasado 16 de noviembre una manifestación en la costa y anunciaron nuevas movilizaciones. Este sábado, a las 11.00 horas, se ha convocado una gran cadena humana en la playa de Salinetas para exigir la retirada de las jaulas marinas ubicadas frente al litoral teldense.

La organización pide a los asistentes acudir vestidos con camiseta negra como símbolo de protesta y duelo. Esta nueva movilización tiene como objetivo visibilizar la profunda preocupación de la población y exigir la adopción inmediata de medidas preventivas y correctoras que garanticen la protección del ecosistema marino y la salud de quienes disfrutan y dependen de nuestras costas. «La costa no puede seguir siendo un vertedero invisible. Es hora de actuar con responsabilidad y firmeza», destacan.

La Plataforma por un Litoral Limpio se reunirá este jueves para ultimar detalles de la cadena humana que se llevará a cabo en la playa de Salinetas. Una vez más se solicita la mayor presencia posible de manifestantes. En el cartel anunciador de la protesta se destaca: «Únete. No a las jaulas marinas. Sábado 13 de diciembre, cadena humana en Salinetas. Acude con camiseta negra en señal de protesta».