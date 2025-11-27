«¿Una moción de censura en Telde? Son capaces de pactar hasta con el diablo» Óscar Hernández, presidente de Primero Canarias, destaca que lo único que le importa a NC «es eliminarnos de todas las administraciones» | El PP revela «que nadie nos ha llamado»

Rafael Falcón Telde Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:11

Telde está en el punto de mira. Tras San Mateo, Santa María de Guía, Agaete y Valsequillo, desbancar a Juan Antonio Peña de la alcaldía teldense es el nuevo objetivo que se ha marcado Nueva Canarias, con una probable moción de censura revoloteando por el tablero político de la isla. Nueva Canarias necesitaría el apoyo del PSOE, del PP, partido que en la actualidad forma parte del gobierno municipal tras el pacto alcanzado en 2023 con Ciuca, y de los dos exconcejales de CC, ahora en la condición de no adscritos, para acceder al bastón de mando teldense.

El partido político al que pertenece Juan Antonio Peña, Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), se ha adherido a Municipalistas Primero Canarias, algo que puede ser clave para estos movimientos que se están produciendo. Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y presidente de Municipalistas Primero Canarias, tiene claro que «todo esto no es casual. Esto se debe a una estrategia del sector antiguo de Nueva Canarias, con Carmelo Ramírez a la cabeza, para hacernos desaparecer de todas las administraciones. Existe tal animadversión hacia nosotros que son capaces de pactar hasta con el diablo».

A Óscar Hernández no le sorprende, en absoluto, que se planteen la opción de promover una moción de censura en Telde. «Todo esto no tiene ningún sentido. Lo único que nosotros dijimos en Nueva Canarias fue que había que renovarse, algo que no se dio, pero ellos han emprendido una campaña de acoso y derribo total, más propia de fascistas, en una actitud digna de un análisis médico. Lo importante para ellos es eliminarnos, no piensan en la estabilidad de las instituciones públicas. Van por ahí con carnés progresistas y de izquierda y son capaces de pactar con quien sea por el miedo que nos tienen», afirma.

Por su parte, el PP en Telde, que pertenece al actual grupo de gobierno municipal, es clave para una posible moción de censura. Carlos Ester, presidente del PP en Gran Canaria, destacó a CANARIAS7 que «nadie nos ha llamado con esta propuesta» y quiso dejar claro que los cuatro concejales del PP en Telde viajaron a Tenerife «para hablar de cuestiones presupuestarias y de gestión. Estamos con las enmiendas a los presupuestos y sobre la mesa está en Plan Integral de Jinámar. A esa reunión no acudió Manuel Domínguez, sino Poli Suárez, Mónica Muñoz, presidenta del PP de Telde, los concejales y yo. También se habló de los proyectos que llevamos en el programa electoral para Telde y que van encaminados, pero no de moción de censura». Lo que sí admitió Carlos Ester es que la marcha a Primero Canarias de Daniel Reyes (Ciuca), quien concurrió en 2023 en las listas electorales de los populares a esta institución, les ha molestado mucho, sobre todo porque «aún no ha entregado su acta».