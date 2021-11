Sin medios para asumir la lucha contra la violencia de género

Por mucho que al Ayuntamiento le gustaría cumplir con la moción que el PSOE presentará en el pleno de hoy y adherirse de inmediato a VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, así como crear la Unidad Especial de Policía Local de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, esto ahora mismo es una quimera. Principalmente por el escaso número de efectivos de una plantilla envejecida, cuya media de edad supera los 50 años, y que está compuesta por 80 agentes, de los cuales se encuentran actualmente en servicio solo 74.

«Compartimos el espíritu de la demanda del PSOE, pero lo que no podemos es asumir competencias que luego no vamos a poder cumplir porque se trata de un tema muy delicado, y lo que no haremos nunca es dejar desamparada a una víctima de violencia de género por no contar con recursos humanos suficientes», comenta el concejal de Seguridad, Agustín Arencibia.

Para empezar, porque la firma del protocolo que implicaría la adhesión a VioGén se traduciría en destinar todos los recursos públicos mediante una base de datos conjunta en la lucha contra esta lacra, algo en lo que a Telde le gustaría participar. Sin embargo, para ello la Delegación del Gobierno le exige al Consistorio que se haga cargo de las víctimas catalogadas de riesgo bajo, que suponen el grueso de los casos activos (unas 2.200 de las 2.400 mujeres que están en el sistema). Eso se traduce en tener agentes las 24 horas pendientes de ellas, llamadas personalizadas y visitas periódicas. «Nos encantaría poder brindar ese servicio, pero con 74 policías es materialmente imposible. Si el Gobierno pretende que asumamos esa tarea nos tendrían que dotar de una partida específica para ello», sostiene el edil de NC.

Ni siquiera con la incorporación de los 33 agentes previstos bastará, puesto que hay 14 jubilaciones próximas que dejarán el cuerpo con un total de 99 policías. Los ratios siguen siendo demasiados bajos para una ciudad de más de 100.000 habitantes como Telde. A pesar de ello, la concejalía tiene el firme convencimiento de que poco a poco los recursos humanos irán aumentando y se llegue a lograr esos objetivos de integrarse en VioGén y de crear una unidad específica de atención a las víctimas de violencia de género, tal y como han hecho ya Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Pero mientras tanto, la colaboración de la Policía Local con la Nacional (la responsable de esta competencia) es total y a diario actúan en este tipo de casos. Además, los agentes municipales están en continua formación y preparación mediante cursos y jornadas para poder intervenir de la mejor forma posible.