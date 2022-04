Los mayores de Telde quieren que el Ayuntamiento deje de gestionar su centro en Los Llanos

Los afiliados del centro de mayores de Los Llanos se han hartado de no tener ningún local público en el municipio al que acudir para entretenerse. «La crisis pandémica ya era suficiente, como para ahora estar aguantando la incompetencia institucional», indican algunos jubilados que ahora se sientan en los bancos de la vía pública a ver pasar los días cerca de la calle Alonso Quesada, donde las puertas de este espacio ofrecido al colectivo siguen cerradas a cal y canto desde el 12 de marzo de 2020.

Por ello, los socios, cansados de la situación, van a solicitar al Gobierno de Canarias que el Consistorio deje de gestionar el centro de San Gregorio y vuelva a hacerse cargo la administración regional. Sonsoles Martín, portavoz del PP en Telde, se reunirá con algunos socios y coordinadores del centro para escuchar sus peticiones y hacerlas llegar a las instituciones para intentar que se reabra lo antes posible.

La edil considera «vergonzosa» la situación e indica que «la mejor gestión de Diego Ojeda (concejal de Asuntos Sociales y Deportes) es cerrar todo aquello que toca», refiriéndose al centro de mayores, al de Alzheimer y a los polideportivos Paco Artiles y La Barranquera.

El motivo que expone el Gobierno local al cerramiento es que aún debe ejecutar obras de mejora previas a su reapertura. Para limitar riesgos se indicó que no se podrá abrir hasta la culminación de los trabajos. Entre las actuaciones a realizar está la actualización en el sistema de ventilación, la contratación para el mantenimiento del sistema de baja tensión y de contraincendios y la revisión del ascensor (que depende de Industria).

Una vez realizado, el Gobierno canario debe dar luz verde. « Esto tardará unos meses, pero se está trabajando para que el plazo sea el menor posible», añaden.

«Desde que el club lo empezó a gestionar el Ayuntamiento, esto ha ido para atrás», denuncia con dureza Pino Hernández, una de las jubiladas y coordinadoras de actividades. «Parece que molestamos o que no le importamos al Ayuntamiento. Me hacen pensar que prefieren que muramos pronto para no volver a reabrir. Hace meses que todos los centros de Canarias están funcionando y nosotros seguimos esperando. Tienen que hacer obras y aún no han empezado», opina cabreada sobre la «desesperante» posición que viven los pensionistas.

El mes pasado se cumplieron dos años desde que los teldenses de más de 65 años no pueden ir de mañana ni de tarde al local de San Gregorio. Un lugar que, hasta antes de decretarse el estado de alarma por la covid19, les servía para jugar al dominó, las cartas o bailar. Ahora estas actividades las hacen, quienes pueden, en los bares que les dejan.

Pino también se ha estado encargando de distraerles, «para que no se vuelvan locos todo el día en casa». Cada dos semanas prepara excursiones a diferentes partes de la isla. « Todo pagado con sus pensiones, mientras el Consistorio recibe 60.000 euros al año de una subvención para mantener, supuestamente, nuestras instalaciones».

En este asunto, Ojeda aclara que «con ese dinero se ha estado pagando al personal, el mantenimiento del ascensor y las limpiezas. Esta subvención también permite afrontar los contratos menores necesarios para su reapertura y lo que no se utilice justificadamente se devolverá».