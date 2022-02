La Mareta acogerá el Festival Mestura el 30 y 31 de julio con artistas nacionales y locales

Por fin este puede ser el año en el que se haga realidad el «ambicioso» Festival Mestura, una iniciativa musical que llega a la ciudad y que pretende «colocar nuevamente al municipio como uno de los referentes a nivel cultural en las islas». Así lo presentó este martes en la Plaza de San Juan la alcaldesa, Cármen Hernández, junto a Teodoro Sosa, consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Héctor Suárez, el vicealcalde y edil de Urbanismo y Patrimonio, y Servando González, concejal de Festejos. También estuvieron presentes algunos artistas y promotores del festival. Después de dos veranos seguidos en los que se ha tenido que suspender esta actividad por culpa de la situación de pandemia de la covid, 2022 parece ser el año.

La celebración de estos conciertos multitudinarios tendrán lugar en el parking de La Mareta. Un lugar espacioso y al aire libre para albergar los escenarios y todo el publico asistente. La elección de este lugar se ha hecho debido a que se trata de un lugar de fácil acceso y donde se separa el ocio de la zona urbana habitada.

Las fechas de celebración serán el 30 y 31 de julio y la capacidad máxima de aforo será de 9.000 personas por cada día.

La temática del festival pretende mezclar diferentes estilos y espacios temporales para saciar el gusto de todos con más de 17 horas de conciertos. Los grupos que participarán serán tanto nacionales como locales. Entre ellos encontramos a Seguridad Social, Despistaos, Nacha Pop, 'Maná' by Chamán, Última Llave, Los Lola, Rock and Ríos Band, Aseres, Los Salvapantallas, Charcojondo, 'Mecano' by Barco a Venus y los grupos ganadores de un concurso que se está llevando a través de redes sociales, en el cuál, cualquier grupo de música local puede inscribirse y demostrar su talento para tener la oportunidad de participar como una banda más.

Esta iniciativa pretende ser el gran comienzo de un festival que se puede asentar durante años en el municipio, por lo que si tiene éxito, las próximas ediciones estarán aseguradas.

Además, «a nivel económico va a suponer la creación de más de 60 puestos de empleo de forma directa y de muchos más de manera indirecta», ha querido destacar el encargado de marketing del festival.