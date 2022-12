El mantra de la deuda en Telde Hoy en día, el Plan de Ajuste ha sido absolutamente liquidado, hace ya dos años, pero con desprecio a los servicios públicos porque no ha sabido gestionar el dinero que tenía para realizar obras y servicios, además de faltar a la verdad

SERGIO RAMOS Senador por Gran Canaria y candidato del Partido Popular a la alcaldía de Telde Sábado, 17 diciembre 2022, 13:19

Este no es un articulo de opinión breve, esto no va de dar titulares, sino de explicar la verdad con sosiego, y es que, mucho se ha dicho sobre el plan de ajuste del ayuntamiento de Telde que el Partido Popular tuvo que aprobar en el año 2012, y quizás no se ha sabido responder a la ciudadanía sobre los motivos que motivaron esta decisión, ya que nuestra corporación local se encontraba en quiebra económica que le impedían abonar los pagos a proveedores y seguir con los diferentes servicios municipales propios e indispensables.

Como punto de partida, en diciembre de 2011, Mariano Rajoy llega a la Presidencia del Gobierno donde se encontró con una crisis económica que no tenía fin. Es por ello que con el informe de la Intervención General del Estado y las exigencias de la Unión Europea se tuvo que imponer unas medidas difíciles que debían ajustar las cuentas de las distintas administraciones públicas, entre ellas las de Telde.

La situación financiera de las empresas en ese momento era caótica, fundamentalmente el tejido empresarial de las PYMES, siendo una de las causas principales el endeudamiento de los Ayuntamientos con las pequeñas y medianas empresas por la falta de pago de sus facturas por las obras y servicios que habían prestado. Además, la recesión de nuestro país era de -1,4 % del PIB en el 2011 que se unía a una tasa de desempleo del 22,85% para un total de 5.273.600 desempleados

El Gobierno de España debía reducir el endeudamiento de las administraciones y no duplicar competencias entre ellas. Se consiguió abrir una línea de ayudas a los municipios por el que el Estado avalaba un crédito a los ayuntamientos para que pagara las facturas a los autónomos y Pymes que no cobraban en años sus facturas, y así poder poner en circulación millones de euros de nuevo en el mercado. La idea radicaba fundamentalmente en que las empresas se pudieran recuperar económicamente, e ir paliando la crisis económica y social en la que nos encontrábamos.

El Ayuntamiento de Telde se encontró en la situación de encomendarse a esa línea de crédito, pero a cambio debía presentar un plan que estableciera los criterios de pago del mismo, y así desatascar los millones de euros que se debían a los autónomos y Pymes, fundamentalmente de nuestro municipio.

Además, la Unión Europea se percató que las administraciones públicas duplicaban las competencias, y por ello exigió a España que esta situación debía frenarse, por lo que desde el gobierno de Mariano Rajoy se obligó a que las administraciones públicas solo cumplieran las competencias propias que se le asignara por Ley. En esta línea, el Ayuntamiento de Telde tuvo que asumir única y exclusivamente el ejercicio de las competencias que le determinaba la Ley de Bases del Régimen Local y cuantas normas legales se establecieran como competencias propias.

Una vez que Telde analiza la deuda que mantenía con los diferentes proveedores, se constata que de la misma más del 80% había sido provocada por mandatos de la izquierda teldense, como también había quedado demostrado previamente en los Plenos de los años 2009 y 2010, en los que gobernaban Nueva Canarias y PSOE, con la actual alcaldesa como concejala de Educación. No olvidemos que Francisco Santiago fue alcalde de Telde 24 años y que si sumamos los 7 años que lleva Carmen Hernández, hace un total de 31 años. Además de generadores de deuda, estos dos partidos políticos votaron en contra para que miles de autónomos y Pymes pudieran cobrar sus facturas. De hecho, inicialmente se tuvieron que solicitar 34.000.000 €, lo que provocó que el Ayuntamiento realizara ajustes en sus servicios eliminando aquellos que no eran de su competencia y que debían realizar otras administraciones.

El Partido Popular de Telde asumió un coste electoral muy duro, pero con la obligación de reconducir la situación económica y social insostenible que existía en el municipio, ya que si no lo hubiese realizado desde la Unión Europea exigirían la imposición de condiciones más duras que tendría que realizar directamente el Gobierno Central sobre las Corporaciones Locales, entre las que se encontraba Telde.

Para ello, se establecieron unos criterios de pago por parte del Ayuntamiento y que dio lugar al denominado Plan de Ajuste. De hecho, este sistema de reembolso del Plan de Ajuste se estableció en un plazo de 20 años, si bien se podía acabar antes si la situación económica municipal lo permitiese.

Hoy en día, el Plan de Ajuste ha sido absolutamente liquidado, hace ya dos años, pero con desprecio a los servicios públicos porque no ha sabido gestionar el dinero que tenía para realizar obras y servicios, además de faltar a la verdad al decir que todo el dinero que entraba en el ayuntamiento era para pagar deuda. La realidad es infinitamente diferente y se trata de una mala gestión económica y administrativa por parte de la actual alcaldesa y de su concejala de Hacienda. Desde hace más de 5 años, al Ayuntamiento de Telde le sobran más de 20 millones de euros anuales por no haberlos ejecutados. Por ello, el Ayuntamiento de Telde se ha visto con un supuesto superávit de 100 millones de euros que no han sabido ejecutar por lo que dentro de las exigencias de la U.E. se obligaba a las administraciones públicas a invertir el dinero sobrante de un ejercicio económico única y exclusivamente en pagar la deuda del Plan de Ajuste. Esos 100 millones de euros en el banco son la demostración palpable de una mala ejecución presupuestaria y una gestión económica administrativa por parte de la alcaldesa y de su concejala de Hacienda.

De hecho, en el pleno del mes de mayo de 2020, la alcaldesa de Telde, en ese momento concejala de gobierno siendo alcalde Héctor Suárez de CC, explicó que iban a solicitar al Ministerio de Hacienda la suspensión del plan de ajuste para disponer del dinero del Banco en un Plan de Resiliencia contra la covid-19. El Partido Popular explicó en ese Pleno municipal que el Ministerio no se lo iba a permitir, proponiéndole que finiquitara el plan de ajuste desde ese mismo momento en su integridad para liberar el resto del dinero municipal depositado en el Banco y destinarlo al Plan de Resiliencia propuesto. La actual alcaldesa no hizo caso a lo propuesto por el Partido Popular de Telde y en noviembre de ese mismo año, el Ministerio de Hacienda le denegó la suspensión del Plan de Ajuste, por lo que tanto la alcaldesa como la concejala de hacienda tuvieron que darle la razón al Partido Popular y abonaron lo que restaba para terminar el plan de ajuste y así poder destinar el resto a la mejora de servicios municipales. En este momento, y dada la situación en que se encontraba la sociedad se perdieron 6 meses de ejecución del dinero público, o lo que es lo mismo un desastre de gestión económica en beneficio de los teldenses.

Las informaciones sin fundamento por el plan de ajuste que han salido de la alcaldesa de Telde han sido continuas, como que el Ayuntamiento de Telde no podía realizar contrataciones de personal cuando en marzo de 2013 se aprobó un Real Decreto donde se podían realizar contrataciones de personal en áreas de servicios sociales, emergencias y seguridad, y cualquier otra que un municipio pudiera necesitar previo informe de la Intervención municipal.

Y es aquí donde existen infinidad de dudas y mala gestión por parte de la máxima regidora municipal, ya que desde hace 2 años tiene liberado todo el dinero que el ayuntamiento de Telde tiene depositado en el banco, pero los servicios municipales han empeorado, suciedad, asfaltado pésimo, abandono de todos los barrios, falta de previsión en las obras municipales, y una larga lista que conoce perfectamente la ciudadanía de nuestro municipio. Pero, es más, no entiendo que la alcaldesa quiera ejecutar todo el dinero que mantiene Telde en el banco cuando no es capaz de gestionar el presupuesto municipal anual. Tengo claro que hay que devolver a los ciudadanos de Telde el esfuerzo fiscal que se les pidió a partir del año 2012 y que Carmen Hernández y su grupo de gobierno no han sabido gestionar.

Y tal y como empecé, quisiera terminar recordando que cuando el Partido Popular sale del gobierno de la nación, en junio de 2018, con un país que crecía el 2,5 %, esto es un 3,9 % más respecto a lo que sucedía en diciembre de 2011, y el paro en un 15,3 % con 7,55 puntos menos que en diciembre de 2011, reduciendo la cifra de desempleados en 1.783.600, de los 5.273.600 de diciembre de 2011 a 3.490.000 en junio de 2018, dejó las bases para evitar los desmanes de los gobiernos de izquierdas, tal y como hizo en el año 2012 para devolver al Ayuntamiento de Telde a la senda del crecimiento cuestión que no ha sabido realizar la alcaldesa de Telde ni su grupo de gobierno y dejando de invertir dinero público por carencia de conocimientos en la gestión al permitir «congelar» anualmente más de 20 millones de euros.

Por eso, Telde se merece un cambio histórico y revolucionario que lo convierta en el municipio puntero de Gran Canaria, con una gestión administrativa, social y económica que nos saque del atasco en que nos está dejando la alcaldesa, Carmen Hernández y su grupo de gobierno, hasta el 28 de mayo. Le propongo debatirlo cuando quiera y donde quiera.