El Ayuntamiento asume como propia la gestión del Paco Artiles y evita su cierre El Consistorio incorpora a los 46 trabajadores a su plantilla tras romperse el acuerdo con Lude. La empresa explica que su marcha se debe a que la Administración no envió lo pactado por escrito

El Ayuntamiento gestionará directamente el Paco Artiles de forma transitoria hasta que se proceda a licitar nuevamente este servicio, por lo que ordenará que se inicie el expediente para proceder de forma urgente a su remunicipalización. El Gobierno local y los trabajadores establecerán una mesa de coordinación para reabrir el polideportivo conjuntamente y garantizar así el servicio esencial y la estabilidad laboral. Esta ha sido la solución a la que ha tenido que llegar para evitar la clausura de la instalación, que ya ayer no abrió sus puertas tras la ruptura del acuerdo con Lude, la empresa adjudicataria.

La entidad sostiene que a pesar de haber llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para continuar con la gestión del polideportivo un año más, esta prórroga finalmente no se pudo materializar porque el Consistorio no envió el pasado viernes las condiciones por escrito para dar formalidad al trato. «Estuvimos esperando hasta el domingo por la noche, es falso que exigiéramos más de lo acordado, solo hacía falta un papel y una firma que plasmara el acuerdo para tener garantías jurídicas con las que seguir porque nuestro contrato finalizaba ya», amplía Luis Nantón, portavoz de al empresa.

La entidad asegura que desde noviembre de 2019 lleva comunicando al Ayuntamiento que en las actuales condiciones se les hacía inasumible continuar con la explotación de este centro deportivo y que, por lo tanto, descartaban ejecutar la prórroga que contemplaba el contrato. «A pesar de que les notificamos nuestra intención en múltiples ocasiones, no nos hicieron caso. Tuvieron tiempo de sobra para sacar una nueva licitación y evitar llegar a esta situación, pero vinieron a moverse en el último momento», asevera el portavoz. Aún así, apalabraron, en una reunión mantenida la pasada semana con el alcalde, Héctor Suárez, la vicealcaldesa, Carmen Hernández, y los concejales de Deportes y Contratación, Diego Ojeda y Celeste López, seguir 12 meses más para evitar el cierre y que la Administración sacase un nuevo concurso con la condición de que se les compensara el déficit mensual provocado por las restricciones y el descenso de usuarios.

«Todas las partes estábamos de acuerdo, pero esta posibilidad era válida hasta el domingo por la noche, ahora solo somos simples gestores de un contrato ya vencido y lo único que nos toca es hacer inventario y devolver las llaves del polideportivo en un plazo de 15 días», tercia Luis Nantón, materializándose así el fin de una etapa, la de Lude en el Paco Artiles, que ha durado nueve años.

Acciones legales

Además, la empresa se muestra muy molesta por las formas del Ayuntamiento y lo que consideran ataques sin razón para las que se reservan «todas las acciones legales» a su alcance contra el Consistorio y sus representantes. «En defensa de sus intereses, Lude no permitirá que el grupo de Gobierno trate de mancillar el buen nombre y la reputación de la empresa, con el daño moral y el consiguiente perjuicio económico que ello podría suponer», sostienen. Y es que la firma considera que la Administración Local «pretende esconder sus errores atacando de la forma espúrea e indigna generando un conflicto artificial por puro ventajismo político para no quedar tan ante la ciudadanía». «Digan lo que digan, los hechos no mienten: los teldenses, por desgracia, ya están acostumbrados a la pésima gestión de sus dirigentes», sostienen con dureza en un comunicado.