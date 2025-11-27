La Ley de Segunda Oportunidad libera de 322.000 euros de deuda a un vecino de Telde La ruina de un negocio de viajes y su separación arrastraron a este afectado a una espiral de deuda de la que ha logrado salir con el apoyo de Canarias Sin Deuda

La aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, mecanismo que funciona como una solución para personas y autónomos que llegan a una situación de insolvencia, devuelve la tranquilidad a un vecino de Telde que acumulaba 322.000 euros de deuda. Los expertos de la empresa especializada Canarias Sin Deuda han asesorado a Doramas González en el procedimiento para la cancelación de sus deudas que ha concluido con éxito, por lo que puede volver a empezar desde cero.

La situación de sobreendeudamiento de Doramas fue resultado de muchos años arrastrando problemas económicos, tras el intento de sacar adelante una agencia de viajes para la que invirtió 60.000 euros que tenía ahorrados, además de recurrir a un crédito inicial de 450.000, que era condición para ponerlo en marcha.

Con el tiempo, los ingresos eran inferiores a las ventas del negocio y empezaron las dificultades para hacer frente al pago del alquiler del local, los cánones de la franquicia y otros costes fijos, por lo que se vio obligado a solicitar financiación adicional llegando finalmente al colapso económico del negocio y su cierre definitivo.

Los problemas económicos también afectaron a la vida personal del endeudado que terminó separándose de su pareja, y tuvo que hacer frente en solitario al pago de todas las deudas acumuladas. Desde el cierre de la empresa, ha intentado hacer frente a sus compromisos financieros con su salario como trabajador por cuenta ajena como única fuente de ingresos, sin embargo las deudas arrastradas le han impedido recuperar la estabilidad. Con serias dificultades para afrontar los gastos básicos diarios, Doramas buscó una salida y recurrió al asesoramiento exterto de Canarias Sin Deuda, a través de su oficina en Las Palmas de Gran Canaria.

«Desconocía el procedimiento y encontré información en internet. Llegué con incertidumbre y conforme avanzaba el proceso gané confianza. Los profesionales de Canarias Sin Deuda me han ayudado desde el primer minuto» explica Doramas al conocer la cancelación de su deuda.

Según explican los expertos de Canarias Sin Deuda «A menudo las personas que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad llegan en situaciones límite, con todos los recursos agotados e inmersos en una espiral de deuda a la que ya no le ven salida». Para recurrir a la ley, recuerdan que es necesarios cumplir una serie de requisitos.

«Para iniciar el procedimiento para optar a la cancelación de deuda, es importante cumplir las condiciones legales como demostrar que has actuado de buena fe. En Canarias Sin Deuda en nuestra primera visita, gratuita, lo comprobamos y si es así podemos iniciar el procedimiento legal».

