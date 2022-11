Un juzgado archiva la querella de Ciuca contra Mejías por el camping de Silva La jueza sobresee las actuaciones después de que también el fiscal no apreciase delito en la gestión de la ex edil de Urbanismo

El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde ha dictado un auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones que se iniciaron a raíz de una querella que Ana María Tudela, una edil de Ciuca, partido en la oposición, interpuso contra la entonces responsable de Urbanismo, Lidia Mejías, por la comisión de un supuesto delito contra la Ordenación del Territorio respecto al camping de Silva, en la desembocadura de ese barranco.

Ciuca achacaba a Mejías no haber actuado ante la posible situación irregular en la que se halla este equipamiento, que, no obstante, está operativo desde hace al menos 12 años. No en vano, en el Ayuntamiento consta que se le abrió un expediente en 2010.

La magistrada María Cecilia López Vázquez, en su resolución de fecha 27 de octubre de 2022 , no aprecia delito ni ve necesario proceder a la práctica de diligencias de investigación contra Mejías, que estuvo en el cargo desde junio de 2019 hasta junio de 2021. Se acoge así a los argumentos aportados por el Ministerio Fiscal, que igualmente instó al sobreseimiento y archivo de las actuaciones en un escrito fechado el 19 de septiembre de 2022.

El fiscal Carlos Fernández Seijo entiende que no ha quedado acreditada la perpretación de un delito contra el medio ambiente o contra la ordenación del territorio. Y lo vio así tras consultar los atestados y la documental que remitieron tanto el Seprona como el Ayuntamiento.

En su escrito de solicitud de sobreseimiento, la representación letrada de Mejías reprochaba a Ciuca hacer un « uso torticero de los tribunales para atacar a sus contrincantes políticos», de ahí que pidiera que se le condenara en costas. La magistrada no accedió, pero sí archivó las actuaciones, aunque la resolución puede ser recurrida. A Ciuca ya le archivaron otra querella anterior contra Mejías por la instalación de un aerogenerador.