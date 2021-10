La justicia desestima la demanda de los puesteros por el cierre del mercado

Finalmente la justicia ha dado la razón al Ayuntamiento en el litigio entre la Administración y la sociedad formada por los puesteros del mercado municipal. Los comerciantes interpusieron un recurso contra el Consistorio tras el cierre de este espacio en 2018 y, tres años después, el juez considera que la ciudad actuó de manera correcta en dicha clausura ejecutada por el mal estado y la consiguiente peligrosidad que suponía el edificio para trabajadores y usuarios.

La parte recurrente alegaba, en primer lugar, la falta de notificación a la sociedad recurrente y a los titulares de los puestos del mercado municipal del procedimiento administrativo tramitado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, en el que se dictó el mentado cierre del servicio, quienes, según alegaban en su impugnación contra el cierre, no solo desconocían la crítica situación en la que se encontraban las instalaciones eléctricas del inmueble municipal, sino que tampoco tenía constancia alguna de las advertencias de corte de suministro de energía eléctrica por parte de la consejería, causándoles indefensión. «Tal motivo debe rechazarse pues, en su caso, la falta de notificación como tal sería imputable a la administración autonómica que tramitó dicho procedimiento», recoge la resolución.

Ya el propio Consistorio desestimó el pasado año la reclamación por daños patrimoniales de los puesteros por el cierre del mercado municipal, «al carecer de capacidad legal para obrar en representación de los adjudicatarios de los puestos de venta que conforman el mercado municipal», recinto que en la actualidad está siendo rehabilitado después de su obligado cierre. La institución local se amparó en que en los años de funcionamiento del mercado las concesiones han recaído en personas, «tanto de naturaleza física como jurídicas», y que la cooperativa no figura como mediadora ni como adjudicataria, además de no haber ejercitado «derecho sustitutivo alguno». Es más, en el decreto de la Alcaldía se patentizó que en los propios estatutos de la cooperativo, en el punto dos de su objeto social, no se refiere en ninguno de sus apartados a que ostenta la capacidad legal de representación para la interposición de recursos administrativos en nombre de sus miembros o socios.

Tras el cierre del recinto de la calle de Poeta Pablo Neruda, los puestos fueron reubicados a finales de 2018 en el área polivalente de Narea. Allí permanecerán hasta la culminación de las obras que se acometen en la instalación principal con fondos del Fdcan.