La Junta de Gobierno de Telde adjudica el mayor plan de asfaltado para la ciudad

La Junta de Gobierno Local de Telde aprobó este viernes, en una sesión extraordinaria convocada a petición del alcalde Juan Antonio Peña, la adjudicación definitiva del Proyecto de Asfaltado y Repavimentación Viaria, dotado con 3.765.166,63 euros y financiado a través del FDCAN 2023-2027. Con esta decisión, el Ayuntamiento culmina el proceso iniciado semanas atrás, cuando el gobierno local dio el visto bueno a los pliegos de licitación para una actuación que permitirá intervenir en más de 120 calles, distribuidas en numerosos barrios del municipio, entre los que se encuentran: Eucaliptos I y II, Jinámar, Caserones, Marpequeña, La Herradura, La Gavia, La Primavera, Lomo Catela, Lomo Salas, La Asomada, Tara, Medianías, La Majadilla, Melenara, La Solana, San Antonio, La Pardilla, Las Huesas, El Ejido, Callejón del Castillo, San Juan, El Calero, el casco de Telde, Ponce y El Caracol.

El proyecto, dividido en dos lotes, ha sido adjudicado a Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.U. en el caso del lote 1, con un presupuesto de 950.000 euros; y a la UTE Asfaltos Tívoli S.L.U.-Hermanos García Álamo S.L.U. para el lote 2, por un importe de 2.815.166,63 euros. Ambos incluyen repavimentación del firme, señalización, reposiciones y mejoras estructurales, y suponen la intervención más amplia realizada en la historia del municipio. En este sentido, Juan Antonio Peña valora el impacto positivo que tendrá esta acción en la vida cotidiana de los vecinos, ya que, tal y como asegura, «se trata de un proyecto largamente esperado por la ciudadanía y en pocas semanas veremos las máquinas trabajando en nuestros barrios».

Tras la adjudicación, el Ayuntamiento procederá a la formalización del contrato, lo que permitirá iniciar los trabajos de manera inmediata. Con esta actuación, Telde avanza en uno de los planes de mejora viaria más ambiciosos de su historia reciente.

Cabe destacar que la aprobación extraordinaria del expediente responde a la intención del gobierno local de acelerar los plazos. Por ello, el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, destacó la urgencia y la trascendencia de estas actuaciones, recordando que forman parte de un plan global que supera los 8,1 millones de euros en el actual mandato, que permitirá actuar en unas 400 calles. «Con esta adjudicación damos un paso decisivo para comenzar las obras cuanto antes y transformar la movilidad en Telde», señala el edil, sin olvidar recordar que «nunca en un periodo tan corto se había invertido tanto en asfaltado ni se había logrado actuar en tantas calles». Además, subraya la «situación tan grave» en este sentido heredada por el municipio.

