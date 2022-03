Impulso de 1,6 millones de euros para el área de Vías y Obras en los presupuestos

En la misma sesión, se aprobaron tres expedientes que evitan que la ciudad vuelva a caer en un Plan de Ajuste a través de un mecanismo que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ordenó obligatoriamente a todos los Ayuntamientos con plazo de pago a proveedores superior a 30 días. Celeste López, edil de Economía, aseveró que «Telde cuenta con salud financiera que nos permite saldar la deuda de 200.000 euros que tenemos». Los concejales de Unidas Podemos y PSOE se suscribieron a esta idea «por el bien de los ciudadanos», aunque PP y Ciuca no estuvieron tan de acuerdo. Peña (Ciuca) reprochó la duplicidad de algunas de las facturas y los pocos detalles que se daban de ellas. Por su parte, Sonsoles Martín (PP), describió como una «chapuza» por la «falta de previsión» en este tema.

El Ayuntamiento aprobó el presupuesto del año 2022 en un Pleno extraordinario celebrado este jueves vía telemática. Unas cuentas que ascienden a 94 millones de euros y que tendrán el objetivo, según aseguran desde el Consistorio, de dar continuidad a la inversión en servicios públicos e infraestructuras estratégicas iniciada en el pasado ejercicio después de la cancelación del Plan de Ajuste y la aprobación de los primeros presupuestos expansivos.

Por concejalías, Vías y Obras ve aumentada su partida, con un impulso de 3.682.095,18 a 5.225.901,73 euros. Cultura tiene un aumento de medio millón, atrayendo 2.907.128,73 euros para reforzar la apuesta del Consistorio en este ámbito, ahondando, para el Gobieno local, no solo en la cohesión social sino en la generación de tejido económico y de empleo que la cultura ha mostrado durante la etapa covid.

Otra subida significativa, en comparación a la partida del ejercicio pasado, la va a sentir la Concejalía de Vivienda, que contará con 200.000 euros añadidos para incrementar la aportación del Ayuntamiento a los ARRU (Áreas de Regeneración y Rehabilitación Urbana) y continuar con la rehabilitación de viviendas, contando este año con 1.863.185 euros.

Entre las partidas recogidas en este documento están, además, la de Limpieza viaria y residuos sólidos, con 12.616.724,75 euros; Alumbrado, con 4.725.771,13 euros; Agua y saneamiento, con 1.326.000 euros; Parques y Jardines, 6.143.766,03 euros; Educación, 2.783.400,7 euros; o Servicios Sociales, 4.565.841 euros.

También se contempla 1,6 millones para garantizar el servicio esencial que se prestan las tres escuelas infantiles municipales.

El presupuesto municipal permanecerá ahora 15 días en exposición pública antes de su aprobación definitiva.

La alcaldesa, Carmen Hernández, destacó en la sesión «la estabilidad» que estas cuentas otorgan a la institución local, «permitiendo dar respuesta a las demandas de la ciudadanía». Por su parte, la concejala de Economía y Hacienda, Celeste López, puntualizó que los objetivos de esta planificación son «la protección y el impulso de la cohesión social de la ciudadanía, la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos del municipio, y el refuerzo de la plantilla de empleados y empleadas públicas y, con ello, el fortalecimiento de la estructura administrativa del Ayuntamiento».

Los presupuestos fueron aprobados, pero no por la oposición. PSOE y Podemos se sintieron molestos al no ver incluidas ninguna de sus enmiendas. César Santana (UP) explicó que el voto negativo de su partido fue porque «no se escuchó las propuestas de la oposición, a pesar de que la alcaldesa diga que aboga por un gobierno progresista, donde creo que Podemos y PSOE caben. Pero no se nos ha tenido en cuenta denegando todas nuestras las propuestas».

Por su parte, Agustín Déniz, en representación del Partido Socialista, lamentó no ver bajadas en los tipos de impuestos, que no se ven reducidos desde que se adoptó el Plan de Ajuste en Telde. Aprovechó y preguntó a la alcaldesa si estaban trabajando en ello o si esperarían al próximo año para dar una buena noticia a la ciudadanía de cara a las elecciones.