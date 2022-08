Cómo y a qué hora es mejor llegar a Lomo Magullo para disfrutar de la Traída del Agua

La Traída del Agua es una de los eventos más esperados y multitudinarios que se celebran en el municipio durante todo el año. Según fuentes oficiales, se espera que entre 3.000 y 5.000 personas se aglomeren durante este domingo en Lomo Magullo con ganas de empaparse por sus calles al ritmo de la Banda de Agaete.

Por ello, es importante que si va a ir sepa cómo y sobre qué hora es mejor llegar al pueblo para no encontrarse sorpresas de última hora y pueda vivir de la mejor manera esta histórica cita después de dos años de ausencia.

Lo mejor opción será utilizar el transporte público

La mejor manera para moverse, y por la que aboga el Ayuntamiento y la patronal de fiestas El Naciente, es el transporte público. Más aún si su intención es tomarse alguna copa.

Las guaguas podrán subir hasta la plaza del pueblo mientras que la fiesta lo permita. Cuando la marea humana que va cantando y bailando corte la carretera principal, las guaguas empezarán a dar la vuelta en la zona del CEIP Padre Collado. Pero, según advierten fuentes oficiales, si la multitud también les impide llegar hasta el colegio, tendrá que tornar hacia Telde en la calle Casa Blanca.

Un amplio dispositivo de guaguas se pondrán en marcha desde primera hora de la mañana para subir al público la calleRivero Betancourt, junto a la iglesia de San Gregorio, para ir subiendo al público.

A qué hora se recomienda llegar

El volador anunciador que pone inicio a la Traída del Agua explotará en el cielo a las 12.00 horas del mediodía. Es por ello que si prefiere ir en vehículo privado será recomendable que esté, si puede y quiere disfrutar de la fiesta desde el principio, como mínimo una hora y cuarto antes para aparcar, puesto que las carreteras que dan acceso al barrio se empezarán a cortar para todo el mundo a partir de las 11.00 horas y no se volverá a abrir el paso hasta las 17.00 horas.

Dónde aparcar

Los mejores espacios para dejar el coche serán la zona de los barros y el campo de fútbol, los cuales tienen espacio suficiente para albergar gran cantidad de coches.

Qué llevar

Las autoridades sanitarias estarán presentes durante todo el evento y el centro de salud estará de guardia por si sucede algún percance. Aún así es recomendable que lleve crema solar para no sufrir quemaduras, pues se prevé un día caluroso. Si el sol empieza a picar, será importante hidratarse con abundante agua, pero si se le olvida traer, en este caso no creo que sea un problema. Y lo último, pero no menos importante, no se olvide de sus ganas de divertirse.