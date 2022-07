Homenaje al socialista José Alcaraz Abellán por su trayectoria política y su figura en el partido

La ermita de San Pedro Mártir acogió, durante la tarde de este viernes, un acto homenaje al socialista y político canario José Alcaraz Abellán, para poner en manifiesto y agradecer su trayectoria en el partido. Alrededor de 150 asistentes, entre militantes, familiares y amigos, disfrutaron del acontecimiento organizado por la Agrupación Juan Negrín de Telde en el que, como cada año, se reconoce la labor de un compañero o compañera.

Figuras relevantes del partido como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el secretario general del PSOE en Gran Canaria y también consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, no solo acompañaron al homenajeado, sino que le dedicaron sentidas palabras de agradecimiento y reconocimiento. Así, Darias no dudó en poner en valor el trabajo que Alcaraz ha desempeñado a lo largo de su carrera -como militante, portavoz del grupo parlamentario socialista, secretario de organización y senador- y, sobre todo, su gran calidad humana y la amistad que los une después de años juntos dentro y fuera de la política. «Siempre he tenido en ti un referente, una persona a la que plantear muchas dudas a lo largo de la vida y también ahora», se expresó la ministra hacia el protagonista. Por su parte, Sebastián Franquis realzó su importante papel en la política canaria.

El presidente de la Agrupación Juan Negrín, Pepe Báez, fue el encargado de entregar el galardón al homenajeado. Con sus palabras, elogió su labor durante «su periplo» por Telde, haciendo referencia al año 2011 cuando fue nombrado secretario general de la agrupación y la representó como portavoz y concejal del municipio.

«Gracias por mantener nuestra bandera en situaciones difíciles, por estar siempre dispuesto a colaborar con todos, especialmente con los jóvenes. Te estaremos siempre agradecidos», puntualizó.

Alejandro Ramos, secretario general del grupo, cerró la velada y puso la guinda del pastel en un acto hecho «con mucho cariño y gratitud, con la intención de homenajear a Pepe Alcaraz socialista pero, sobre todo, a su persona», explicó.

Asimismo, recordó lo mucho que ha aportado a sus compañeros y compañeras, «siempre con buenas palabras y disposición a colaborar», y los «grandes valores que lo acompañan allá donde va y lo hacen una de las figuras más queridas del socialismo en Canarias y un merecido modelo a seguir», concluyó.

El protagonista agradeció emocionado el homenaje y la presencia de todos y cada uno de los presentes. «Esperaba un acto sencillo. Es un honor recibir un reconocimiento así», explicó entre aplausos y palabras de cariño entre todos los y las presentes.