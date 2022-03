Un hombre tropieza y queda inconsciente en una zona sin luz del puente de Las Longueras en Telde

El pasado sábado cinco de marzo, Carlos Alberto Almenara Ramírez, de 53 años, salió caminando a media noche desde el centro de la ciudad dispuesto a regresar a su casa, situada en San José de Las Longueras. Con lo que este ciudadano no contaba es que esa misma noche no iba a llegar sano y salvo a su hogar.

A eso de las 00.15 horas de la madrugada (ya era domingo) Carlos, estando ya muy cerca de su domicilio, se tropezó con un hueco que había en la acera por culpa de una baldosa mal colocada y se golpeó fuertemente el rostro contra el suelo, quedando inconsciente. Explica que en ese momento no se dio cuenta del desperfecto en la zona de tránsito por culpa de la escasa o nula iluminación que existe en esta parte de la ciudad. Además, cuenta que no pudo reaccionar de manera veloz porque tenía las manos en los bolsillos a causa del frío que hacía. «Gracias a una persona que me vio tirado en el suelo y que llamó a la ambulancia, me atendieron y llevaron enseguida al Hospital Insular», explica el afectado.

Carlos, después de dos días ingresado por la fuerte contusión en la cara que le ha partido una paleta y dañado de manera grave su ojo izquierdo, recibió el alta médica, aunque con secuelas. En la visita al oftalmólogo días más tarde le han adelantado que puede que pierda la visión del lado izquierdo, provocado por una perforación ocular en el impacto.

Dadas las graves lesiones, el ciudadano decidió denunciar al Ayuntamiento solicitando que le indemnicen, recurriendo a la responsabilidad patrimonial de la institución local.

El herido lamenta que el pésimo estado de una infraestructura pública le pueda causar una lesión de por vida y por eso pide que se haga justicia y que se arregle esta zona, puesto que no es la primera vez que un vecino sufre una caída como consecuencia.