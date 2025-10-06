El Gobierno y Telde rinden homenaje a Juan de León y Castillo con una placa en el puente de los Siete Ojos La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha impulsado el reconocimiento al ingeniero

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y el cronista oficial de la ciudad, Antonio María González, han presidido este lunes el acto de descubrimiento de una placa conmemorativa en honor a Juan de León y Castillo, uno de los grandes referentes de la ingeniería canaria.

La iniciativa reconoce la importancia histórica del puente de los Siete Ojos, que salvó la depresión del Barranco Real y marcó un hito en las comunicaciones y el desarrollo de Gran Canaria, consolidando el legado de un ingeniero que transformó la isla.

Durante el acto, el consejero Pablo Rodríguez ha afirmado que «es un día importante para Gran Canaria y para la ciudad de Telde«. »Con este acto rendimos homenaje a una figura imprescindible en el desarrollo y modernización de la isla: Juan de León y Castillo. Fue uno de los grandes creadores de infraestructuras clave, desde puertos y carreteras hasta faros que hoy son emblema de la isla y seña de identidad de Telde», añadió.

«Este reconocimiento no se queda solo en este acto, sino que también se plasma en los Premios Juan León y Castillo que organiza la Consejería junto con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas, unos galardones bianuales que hemos recuperado después de muchos años y que refuerzan la importancia de esta figura teldense. Agradezco la colaboración del Ayuntamiento de Telde y de su alcalde, Juan Antonio Peña, en todos los pasos para visibilizar la contribución de uno de los grandes ingenieros y un referente indiscutible de Gran Canaria».

Por su parte, el alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, ha afirmado que «esta iniciativa nace como una propuesta del cronista oficial de Telde, Antonio María González, para poner en valor la obra de Juan de León y Castillo en la ciudad«. »Ha sido el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Obras Públicas, liderada por Pablo Rodriguez, quien ha impulsado la elaboración de la placa que hoy se coloca en el Puente de Siete Ojos, una de las grandes obras del arquitecto canario para el municipio», explicó..

«Es justo hacer permanecer en la memoria colectiva de Telde la importancia de los trabajos de uno de los hijos de Gran Canaria«, ha señalado Peña. »El puente de los Siete Ojos es un punto que históricamente siempre ha contado con un alto volumen de tránsito, de entrada y salida de las personas que nos visitan. Desde el Ayuntamiento de Telde agradecemos profundamente la labor del cronista en la defensa de la historia y cultura de la ciudad, así como al consejero por siempre tendernos una mano amiga», ha insistido.

Además, el cronista oficial de Telde, Antonio María González, ha explicado la relevancia histórica de este homenaje. «La ciudad de Telde, durante gran parte de su historia, estuvo aislada en su parte norte debido al Barranco Real. En 1866, el ingeniero Juan de León y Castillo asumió la culminación de una obra fundamental para la ciudad y la isla: el puente de los Siete Ojos, diseñado para cubrir un espacio amplio y convertirse en un símbolo de comunicación y progreso. Esta infraestructura no solo conectaba Telde con Las Palmas de Gran Canaria, sino que representaba un salto técnico y urbanístico sin precedentes en la isla».

El cronista ha destacado también la importancia del reconocimiento institucional: «Durante décadas, generaciones de teldenses han pedido que se reconociera oficialmente la obra de León y Castillo. Gracias a la colaboración del consejero Pablo Rodríguez y del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, hoy podemos colocar una placa que recuerde su legado. Para mí, como cronista, es uno de los días más felices de mi vida, al ver que se rinde homenaje a un teldense extraordinario, considerado hijo de la ciudad».