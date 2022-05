Telde se apunta deberes antes de nominar al Narea como Pepón Artiles

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad este jueves en el Pleno correspondiente al mes de mayo la nominación del espacio público de Narea con el nombre de José Carmelo Artiles Morales 'Pepón Artiles'. Un reconocimiento al legendario jugador de baloncesto teldense que sigue en activo a sus 55 años, pero que deberá esperar hasta que se solventen los problemas infraestructurales de las canchas.

Conocido por su paso por equipos de la ACB y por los principales clubes canarios como el CB Gran Canaria y el CB Canarias, Pepón -apodo que le acompaña desde su paso por La Laguna- no se olvida de sus inicios en el club de baloncesto del colegio de San Juan, el que le vio crecer, y en el CB Telde, donde se formó como deportista y persona.

Un defensor del deporte en la calle

Para el jugador de más de dos metros de alto es un «orgullo» poder dar nombre a uno de los complejos más importantes por historia de la ciudad, donde él mismo dice haber pasado largas tardes encestando el balón en sus canastas acompañado de muchos de sus amigos.

Pepón Artiles en 2018. / c7

«No pudo haber un lugar mejor para darme este reconocimiento. Algunos me dicen que hubiese sido mejor un polideportivo cerrado, pero yo prefiero un recinto abierto de estas características porque yo crecí en él y me identifico con el deporte en la calle. Ese que no pone barreras y que puede practicar todo el mundo». Piensa, además, que «en la sociedad en la que vivimos hoy en día es importante fomentar la actividad física, sobre todo en Canarias, donde tenemos uno de los mayores índices de obesidad de toda España».

Infraestructuras deplorables

Aunque en la sala de Pleno local nadie rebatió el merecimiento de este acto honorífico, Sonsoles Martín, portavoz del Partido Popular en Telde, lamentó que se vaya a realizar con las infraestructuras deportivas en un estado deplorable. El pavimento resquebrajado, las canastas oxidadas y los baños inservibles. Así es como luce en estos momentos uno de los principales espacios para la actividad física de la ciudad, donde cientos de niños practican baloncesto cada tarde.

Un depósito de agua bajo el complejo

El Concejal de Deportes, Diego Ojeda, recuerda que estas pistas tuvieron su última renovación en 2015, siendo este, a priori, uno de los proyectos estrella del último mandato de Mari Carmen Castellano (PP). Asegura Ojeda que en ese momento, para dar color al suelo de cemento de las canchas, se aplicó pintura epoxi en lugar de slurry. «No es una mala elección para un complejo de este estilo, pero no tuvieron en cuenta que debajo existe un depósito de agua que emana vapores y que ocasiona la fractura del suelo», explica.

Según el edil, próximamente trataran de solventar esta problemática con una solución un poco más cara, pero que «creemos que puede eliminar el problema de raíz. En el nuevo proyecto utilizaremos hormigón y eliminaremos el asfalto para aligerar el pavimento», explica el concejal.

Una reforma de 343.000 euros de coste

Según Ojeda, las obras de mejoras supondrán un coste de algo más de 343.000 euros. Para ello Telde recibirá una subvención emitida de los remanentes de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. «Ya la esperamos con ansia para volver a convertir a esta en una instalación deportiva de referencia insular», detalla el edil.

Moción de Unidas Podemos

César Santana (UP) instó al Gobierno en una moción a eliminar las barreras arquitectónicas de las calles de Telde para facilitar el tránsito de personas ciegas y de movilidad reducida. La petición fue aprobada por unanimidad.