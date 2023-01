Las familias vulnerables de Telde temen que la ayuda para los Reyes no llegue a tiempo El Consistorio ofreció en septiembre una subvención de 80 euros a personas con dificultades económicas y con menores de 14 años a su cargo, que todavía no ha llegado

A pocos días de que los Reyes Magos hagan acto de presencia en el municipio, las familias más vulnerables con menores de 14 años en sus hogares empiezan a temer que el Ayuntamiento no entregue antes del 6 de enero la ayuda de 80 euros ofrecida para comprar regalos de Reyes.

El pasado 22 de septiembre, la Concejalía de Servicios Sociales, recordó a las familias en situación de vulnerabilidad que podían solicitar una ayuda especial prevista en la Ordenanza de Prestaciones Económicas para los regalos y juguetes de Reyes.

El concejal del área, Diego Ojeda, señaló en ese entonces que «esta ayuda es una de las mejoras contempladas en la nueva ordenanza para dar apoyo a las familias con menores de hasta 14 años en unas fechas tan señaladas».

Hasta el 14 de octubre, la Corporación local mantuvo abierto un periodo de inscripción en el que todas aquellas personas con necesidad real se pudieron apuntar, condición que se constataba cumpliendo una serie de requisitos exigidos por la administración.

Maribel y Eva se desesperan

Maribel, usuaria de Servicios Sociales de Telde y solicitante de esta subvención, se siente «defraudada» con la institución local tras más de un mes esperando por la partida económica que tenía prevista invertir en un trompo y en el coche de Supermario que tanto anhela su nieto de cuatro años, a quien tiene bajo su custodia y al que mantiene con una escasa pensión de 548 euros.

Las facturas de la electricidad, el agua, la comida, los gastos del colegio y resto de necesidades, dificultan a Maribel agasajar al pequeño con algún que otro capricho navideño. Como tantos padres hacen, «yo le digo que escriba la carta a los Reyes Magos, pero le advierto de que son ellos quienes deciden qué pueden traer, porque hay muchos más niños con los que compartir», explica. En su caso, la situación se extrema aún más, necesitando de ayudas como esta para complacer al niño de sus ojos.

« La asistenta social me ha dicho que en caso de que la ayuda no llegue antes del 6 de enero, que lo ponga de mi bolsillo y que presente los tickets en el Ayuntamiento. Lo que no entienden es que hay personas que no se pueden permitir eso», exclama.

Ese es el caso de Eva, por ejemplo, una teldense y madre coraje donde las haya, que también está indignada ante esta situación. Embarazada, sin casa, ni trabajo, ni ninguna ayuda social que le asista para salir hacia adelante hasta que nazca su hijo y pueda volver a buscar empleo. Ya tiene un pequeño de dos años, al que sueña con poder regalar un par de juguetes para poder hacerle feliz el Día de Reyes, deseo que, por ahora, no podrá hacer realidad.

Peña, edil de Ciuca, manifiesta que se trata da «una muestra más de la falta de sensibilidad del gobierno de Hernández, que priorizan en asuntos poco relevantes y que a los temas de interés y más delicados les perjudican».