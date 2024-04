A la espera del documento para que el Cabildo asfalte el ramal de Salinetas continúa la disputa política

El Cabildo de Gran Canaria asfaltará el enlace de la GC-1 a Salinetas, a la altura del antiguo Ikea, pero solo está a la espera de un documento del Gobierno de Canarias para ejecutarlo. Se espera que este mes esté por fin el trabajo realizado. Pero mientras esto suceda, los políticos continúan con su rifirrafe particular.

Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, destacó ayer que «estamos pendientes de la firma de la recepción entre el Gobierno de Canarias y nosotros para aceptar la carretera. En cuanto firmemos ese acuerdo en la que ellos nos cedan la carretera, una carretera que es de ellos y va a seguir siendo de ellos, para que nosotros podamos empezar el asfaltado, haremos el asfaltado. Tenemos la maquinaria preparada para empezar las obras en cuanto se pueda», destacaba.

A continuación, pero sin nombrarlo, hizo referencia a Sergio Ramos, vicealcalde de Telde, que comunicó ayer que había recibido un escrito del Gobierno de Canarias en el que se resaltaba que el Cabildo tenía desde 1997 las competencias de esa vía. Hidalgo afirmó que «lo que pasa es que un concejal se ha saltado a la torera esto. No sé si es por una cuestión de sacar rédito político y decir que es él el que ha presionado, cuando esto se está hablando con otro compañero suyo de la administración que es el de Vías y Obras. Y lo saben. Se ha enturbiado por parte de un concejal del Ayuntamiento, una situación que se estaba resolviendo desde el punto de vista técnico y con voluntad política», recriminó Hidalgo en alusión a Sergio Ramos.

Rápidamente Sergio Ramos contestó a Hidalgo. «Los que llevan 8 años gobernando Telde me acusan de embarrar, justo cuando hemos movido el tema para que se resuelva este problema. No es embarrar, es hacer lo que hay que hacer y ellos no hicieron. Ha tenido que llegar un Gobierno del CC y PP al Gobierno de Canarias para que por fin se pongan de acuerdo y se pueda asfaltar. A los vecinos y empresas les trae sin cuidado quien tiene la competencia de asfaltar, lo que quieren es que se haga y punto. Y desde el ayuntamiento defendemos ese interés general. No he acusado al señor Augusto Hidalgo de dejación, lo que queremos es que se resuelva este gran problema los más rápido posible y tendemos la mano para colaborar. Desde Telde no podíamos permanecer con los brazos cruzados, como hicieron los gobiernos municipales anteriores. El informe del Gobierno de Canarias es concluyente», finalizó.

NC y CC han aprovechado la ocasión para criticar la gestión del gobierno municipal en este asunto.