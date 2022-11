La Escuela Verde vuelve a rodar con el agua como tema principal este curso

El Ayuntamiento de Telde ha vuelto a poner en marcha un nuevo curso del proyecto La Escuela Verde, que este año se centrará en la importancia del agua para la vida en el planeta Tierra y en cómo el acelerado proceso del cambio climático está incidiendo notablemente en la calidad y la cantidad de agua potable disponible.

Este proyecto, organizado desde la Concejalía de Medioambiente que dirige Álvaro Monzón, irá dirigido a alumnos desde los tres hasta la edad adulta y se vuelve a recuperar un año más las charlas, un taller singular y enriquecedor dirigido a la etapa infantil, además de medios audiovisuales para todos los cursos.

Hasta 2.700 estudiantes de 26 centros educativos teldenses participarán en esta idea que tiene como fin último concienciar a los más jóvenes sobre la importancia que tiene el agua para el mundo en el que viven y lo necesario que es cuidarla. Para ello se les mostrará durante el curso las causas y consecuencias de su escasez en muchos lugares y con apoyo audiovisual se adaptarán los contenidos según el nivel, apostando por unos sencillos consejos sobre el ahorro de este tesoro líquido y transparente.

Hay que destacar que las cifras señalan que aproximadamente 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios seguros de agua potable, mientras que 4.200 millones no disponen de servicios de saneamiento y 3.000 millones no tienen lo básico para lavarse las manos.

Por último, el edil agradece a todos los centros educativos que participan en este curso, así como a todos los que lo han hecho en anteriores ediciones, por apostar por la concienciación medioambiental, e invita a los que no se han inscrito, a que lo hagan.