Hasta por teléfono deja sentir que le corre sangre carnavalera. Adolfo Rodríguez, periodista y community manager en Mediaset España, fantaseó siempre con verse dentro, rodeado de tanto color y purpurina, y esta vez podrá hacerlo en su ciudad y en un papel protagonista.

Este viernes, a partir de las 19.30 horas, se subirá al escenario que tantas veces admiró de chiquillo, instalado en esta ocasión en la plaza de San Gregorio, y pregonará su carnaval. «No iré disfrazado, pero mi traje rinde homenaje a mi tierra, a Canarias y a Telde», subraya como marcando un estilo claro.

«La verdad es que es un marrón que afronto con muchísima ilusión y optimismo». Tampoco es su primera vez en el carnaval de Telde, porque ya participó como jurado de una gala en la edición anterior, pero sí se estrena solo ante su público, ante muchos de los que lo vieron de niño corretear por las calles del entorno del Parque de Pinocho, en Arnao. «Aunque yo también lo conocí cuando solo era campo, vacas y moscas», bromea entre risas este joven nacido en 1991.

«Tenía una idea muy clara, quería hacer algo cercano, porque este acto no acarrea masas». No entra en muchos detalles, pero sí avanza que se acompañará de Kilombo Improvisado, abriendo y cerrando el acto, y que no piensa hacer un ejercicio de memoria histórica, porque le parece «un coñazo», sino que se centrará en sus vivencias personales en el carnaval de Telde y también en lanzar un mensaje. «Si no lo lanzara no sería fiel a mí mismo, no quiero decepcionar a la gente que venga, pero de primeras tampoco quiero decepcionarme a mí».

Foto cedida por el pregonero realizada en uno de los programas de televisión en los que ha trabajado. / C7

«El 'look' fue lo primero que pensé». Irá con un diseño de Pedro Juan González, de La Palma, que ya ha vestido a Agoney, Blas Cantó y algunos de los últimos nominados a los Goya. «No voy a ir disfrazado, pero el traje rinde un homenaje, y estamos muy ilusionados; le di una idea, no me hizo caso en absolutamente nada, pero lo que ha hecho me emociona, me gustó de primerísima», se confiesa desde Madrid, donde reside desde 2009 y de donde llegó este jueves por la noche, listo para el pregón.

El homenaje del que habla se verá, según adelanta, en los elementos del traje. «Le hemos puesto bien de purpurina, un poquito de color, sin olvidar la elegancia, porque no voy disfrazado, quiero ir guapo, pero darle un toque; estoy deseando que lo vean». Y es que reconoce que más que nervios, lo que tiene son «cosquilleos», una ilusión desbordada por soltar lo que se ha preparado. «Estoy deseando vivirlo».

De alguna manera se verá reflejado en aquel niño que fue, que llegaba muy pronto junto a su familia para no perderse ripio de las galas carnavaleras, porque le fascinaba el mundo de la purpurina, las drags y las reinas. Hoy tampoco llegará tarde, aunque esta vez será él el que estará llamado a deslumbrar a su público. Ganas, al menos, no le faltan.