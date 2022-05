«Diseño trajes para cumplir el sueño de muchas niñas que quieren ser reinas del carnaval»

La ciudad ya lo tiene decidido. La diseñadora teldense Grisela Guardia Gómez ha sido la elegida para dar el pregón en el próximo Carnaval de Telde, según ha anunciado este martes el concejal de Festejos, Servando González. La celebración tendrá este año la alegoría de Eurovisión y dará comienzo el próximo cuatro de junio.

Guardia diseña trajes desde 1998 y explica que desde que ganó en 2006 la Gala de la Reina en Telde con uno de sus propios vestidos, decidió seguir creando más para ayudar a cumplir el sueño de muchas niñas que algún día habían querido ser reinas del carnaval. En categoría infantil, adulta y gran dama. Le da igual. Lo de esta teldense siempre han sido los tejidos y las lentejuelas.

Sin parar de crear vestidos carnavaleros desde 1998

Se gana la vida trabajando en un salón de belleza, pero desde que empezó a crear estos enormes y coloridos trajes, nunca más ha querido parar de hacerlo.

«El carnaval es una festividad que desde pequeña he sentido como parte mía. Desde que era niña mi madre me vestía y me presentaba a galas infantiles. Por eso desde la adolescencia me empezó a interesar cómo hacer los trajes y desde entonces no he dejado de imaginarme nuevos diseños», revela la pregonera que cogerá el testigo de Ivan 'el Bastonero', el humorista que anunció el inicio de las últimas carnestoladas locales en marzo de 2019.

Diseñadora carnavalera de renombre

Guardia es una genio en lo suyo. Sin siquiera haber cursado estudios de diseño, ella misma ha aprendido a hacer sus maquetas a mano y a realizar trajes con solo imaginarlos. Una creadora de sueños que ha hecho cientos de vestimentas, muchas de ellas premiadas.

«Es todo un honor ser la pregonera de una ciudad tan importante como Telde. Es hora de volver a sentir unos carnavales para otra vez ver a la gente reír y disfrutar en las calles», resalta.