La cultura, la mejor vacuna para evadirse de la pandemia El número de eventos y espectáculos ha aumentado en la ciudad en más de un 38% con respecto a antes de la crisis. La programación de navidad llegó a 4.000 personas. tVariedad. Teatro, musicales, conciertos o monólogos en el Juan Ramón Jiménez. / C/ RONALD RAMÍREZ ALEMÁN Domingo, 17 enero 2021, 10:04

La cultura en Telde está saliendo reforzada de la pandemia. Lejos de hundirse con la masiva cancelación de toda la programación cuando en marzo se decretó la cuarentena, se reinventó adaptándose a las circunstancias. Con las redes sociales como arma, no dejó de producir contenido a la que la ciudadanía, harta de tanto virus, fue enganchándose de manera progresiva. Unas iniciativas telemáticas que se tradujeron en un crecimiento sin precedentes en los distintos perfiles que la Concejalía de Cultura cuenta en las plataformas de Facebook (+39%), Instagram (+41%), Youtube (+96%) y Konvoko (+21%).

Así, Telde, como era lo habitual antaño, volvía a convertirse en un referente cultural y otras administraciones copiaban su modelo. Los artistas agradecían seguir trabajando, aunque fuera desde casa y una mínima parte de a lo que estaban acostumbrados, ya que les suponía una bocanada de oxígeno vital ante una falta de actividad que nadie había previsto. «Más de 30.000 personas en Canarias viven de forma directa o indirecta de la cultura. Con el estado de alarma se establecieron como prioridades todo lo relacionado con la sanidad y los servicios sociales. Y era lógico. Pero nuestro trabajo fue hacer entender que la cultura siempre va a ser fundamental para la sociedad por la cantidad de familias que viven de ella y porque supone una distracción muy necesaria en estos tiempos tan difíciles», razona el responsable del área en Telde, Juan Martel.

Y él, junto a su equipo y la empresa pública Gestel, lo consiguieron. Primero, durante el confinamiento llegando a toda la ciudadanía mediante los ordenadores, móviles y tabletas, y después con, sobre todo, el teatro, convirtiendo el Juan Ramón Jiménez en un lugar seguro y en un espacio en el que aún no se ha registrado ningún contagio a pesar de su intensa -y siempre controlada- actividad. «Aunque parezca irónico, la población está descubriendo ahora y desde que nos confinamos todo lo que puede aportar la cultura y esto lo vemos como una oportunidad única para que cuando acabe la crisis la gente siga enganchada al teatro, las exposiciones y al resto de eventos que organizamos durante el año», comenta con esperanza el edil.

Y es que, contra todo pronóstico, este departamento ha aumentado su actividad con respecto a antes de la crisis. Por poner un ejemplo, los actos musicales se han incrementado en un 35% y los infantiles en un 53%. Solo en navidad se desarrollaron 40 eventos, cuando en esta misma época festiva en 2019 no se llegó a 30. «Quisimos tener un gesto con los más pequeños y las familias ya que la cabalgata y los tradicionales actos navideños tuvieron que ser suspendidos, por ello más del 80% de la programación estuvo dedicada a ellos», desgrana Martel. Y el resultado fue tan positivo como en el de meses atrás, llegando a unas 4.000 personas y repitiendo eventos por la enorme respuesta que estaban teniendo. «Es verdad que se ha llegado a menos gente que en otros años, pero nos parece una cifra excelente teniendo en cuenta de que no se nos permite ocupar ni la mitad del aforo del teatro ni tampoco podemos celebrar eventos en la calle. El incremento de actividad se ha producido por la demanda de la población. Ni más ni menos», asegura el concejal.

Y eso que las numerosas medidas implantadas para convertir el Juan Ramón Jiménez en un espacio seguro y merecedor de la confianza de los vecinos, «a los que aún les cuesta salir de casa por culpa de la covid», tal y como apunta el edil, ha obligado a doblar esfuerzos e inversión. Pero el resultado ha merecido la pena. «Todo es más costoso ahora y requiere de más personal, sin embargo eso no puede ser excusa para no hacerlo. Pocos municipios han ofrecido tantos eventos como nosotros y ahora que hemos hecho lo más difícil, debemos seguir así y mantenerlo», amplía. Prueba de ello es el protagonismo de Telde en www.entree.es, el portal web de venta de entradas en Canarias, donde actualmente aparecen hasta 11 eventos que se celebrarán próximamente en la ciudad.

Futuro prometedor

Y el área de Cultura no va a parar. Mientras se cuentan los días para volver a la normalidad, llenar de nuevo el teatro a su aforo máximo, salir a la calle y ofrecer eventos en todos los barrios del municipio, la programación hasta abril está cerrada y solo pendiente de la evolución de la pandemia. La concejalía, que tiene previsto aumentar su partida presupuestaria hasta rozar los dos millones en 2021, ya ha demostrado cintura para cambiar las condiciones de los espectáculos de un día para otro si las normas sanitarias así lo estipulan, y así lo seguirá haciendo en los cambios de fases. Pero eso no impedirá que se siga ofreciendo, ya no solo a los teldenses, sino al público que, con cada vez más frecuencia, llega procedente de cualquier punto de la isla, todo tipo de contenidos. «Tenemos una lista de espera de aristas que quieren actuar en Telde, presentar sus espectáculos o cerrar su gira en nuestra ciudad. Ya todo el mundo sabe que aquí se apuesta por la cultura y es una satisfacción enorme que exista ese interés que nunca habíamos visto antes», se congratula Juan Martel. Y tiene motivos para ello, puesto que la ciudad se está erigiendo, gracias a su adaptación a la nueva normalidad, en un referente cultural en Canarias.