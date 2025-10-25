Un crisol de culturas bajo la carpa de Telde

Rafael Falcón Telde Sábado, 25 de octubre 2025, 06:00 | Actualizado 07:05h. Comenta Compartir

Una década después, el circo ha regresado al casco de la ciudad de Telde. Al Recinto Ferial de San Juan, en El Cubillo, ha llegado Extreme, una nueva producción de Zoppis Productions, creadores de éxitos como CirCuba, Aqua Circo y Terra Circo. Bajo la gran carpa actúan a diario -menos los martes- y hasta el 9 de noviembre, artistas de 10 nacionalidades. Sudáfrica, Etiopía, España, Cuba, México, Croacia, Italia, Portugal, Argentina yChile están representados en un show circense que rompe las reglas del circo tradicional y transporta al público a un universo futurista.

Al margen de las funciones diarias, junto a la carpa se ha formado una pequeña ciudad. «Una temporada, que ahora finalizamos aquí en Telde, tiene una duración siete meses, y alrededor de la gran carpa los artistas hacen su vida diaria en sus respectivas caravanas», destaca a CANARIAS7 la italiana Sabine Zoppis, directora de Operaciones de Zoppis Productions.

Ella pertenece a la sexta generación de artistas. Ha vivido el circo desde pequeña. Su padre fue acróbata y su madre destacaba como trapecista. «Yo he sido trapecista y ahora me encargo de la gestión en la compañía», destacando que «Canarias es un destino anual muy importante para nosotros, estamos como en casa. Iniciamos la gira en abril en Las Palmas de Gran Canaria, y tras recorrer Tenerife, Fuerteventura yLanzarote, la finalizamos en Telde, donde estamos encantados. Nos están tratando de maravilla».

En este elenco de artistas, destacan nueve etíopes. Seis de ellos son acróbatas y tres son trapecistas aéreos, aunque también efectúan en el espectáculo acrobacias sobre patines. «En Etiopía hay una gran escuela de circo y fuimos allí a realizar un casting para los artistas que mejor se adaptaban a nuestro espectáculo», resalta. Hoy en día el circo ha cambiado mucho. Reconoce que en la actualidad los circos, ya sin animales, «son más creativos e imaginativos».

Extreme intenta sumergir a los espectadores en un espectáculo donde la tecnología y el riesgo extremo se combinan para recordar que nada supera la intensidad de lo que vivimos en primera persona. «Aquí, los artistas no son personajes digitales, sino personas reales que desafían la gravedad, el equilibrio y los límites físicos con su talento y determinación. Y al final el show lanza un mensaje claro, ya que el mejor juego es la vida misma y la mejor pantalla es aquella que se ve con los propios ojos».

«Es un espectáculo ideal para toda la familia, con una duración de una hora y cincuenta minutos. Estamos muy contentos con la acogida recibida en Telde». Los espectadores podrán disfrutar de acrobacias de alto riesgo que desafían la gravedad con la rueda de la muerte y el equilibrio extremo sobre el alambre;visionarán un escenario digital envolvente, con un imponente muro LED que transforma cada acto en una nueva dimensión; tecnología de vanguardia, con luces láser, proyecciones interactivas y drones en acción; espectaculares coreografías futuristas, que transportan al público a un universo visualmente deslumbrante; y momentos de pura adrenalina y emoción.

«Extreme es una invitación a sentir la emoción real, a experimentar el vértigo, la risa, la sorpresa y la euforia de estar presente en el momento. Porque nada en una pantalla puede reemplazar la energía de lo que ocurre en directo», resaltan.

Como maestros de ceremonia, el espectáculo cuenta con el mexicano Kenyi, en el papel de Mosquito, y el cubano Abraham, como Branny. Ellos son el hilo conductor de Extreme, los dos payasos que interactúan con el público. Kenyi es feliz de país en país, mientras que Abraham llegó en 2019 con el espectáculo CirCuba y quedó enamorado de las islas, fijando su residencia en Tenerife. «El público canario es muy especial», destacan ambos. Kenyi proviene de familia de artistas y forma parte de la cuarta generación, mientras que Abraham no tiene ningún antecedente en este mundo, aunque procede la escuela circense cubana.

El día a día transcurre entre ensayos diarios, tiempo libre para visitar distintos lugares de la isla o de Telde, «que nos ha encantado. El otro día el alcalde nos hizo un recorrido por el casco histórico y nos sorprendió gratamente» y funciones. «Desde fuera puede parecer una vida dura, pero en nuestras caravanas tenemos de todo y no nos falta de nada», puntualizan. Artistas, trabajadores de montaje, costurera, encargada de los vestuarios, etc. Unas 40 personas -20 artistas- conforman la familia de Extreme.

Hasta el próximo 9 de noviembre, la carpa del circo estará abierta para disfrutar de Extreme. Zoppis Productions se trasladará en diciembre a Italia y ya tienen pensado el espectáculo del próximo año, que también tendrá a Canarias como parada obligada.

