Una cosecha de naranjas en Telde cargada de sentimiento

Rafael Falcón Telde Domingo, 2 de noviembre 2025, 06:10 Comenta Compartir

Quién no ha pasado por la ferretería del Punto Fielato, en Telde, junto a la gasolinera, a comprar las espectaculares naranjas de Finca Jomera. Ganadora de muchas catas a ciegas en la Fiesta de la Naranja de Telde, detrás de un arduo trabajo en el campo siempre ha estado José Medina. Su fallecimiento, el pasado día 1 de julio, dejó una huella imborrable en el sector primario y en la comunidad teldense. CANARIAS7 compartió con él, en febrero de 2024, una jornada en la finca y rápidamente salió a relucir su pasión por el campo. Cada día acudía a observar el terreno y a visualizar cómo iban las distintas producciones, y hablaba con orgullo de que sus nietos, Raúl y José, cogiesen el testigo y que su legado se mantuviese.

Finca Jomera ha empezado a recoger los frutos de su nueva cosecha de naranjas. Una cosecha llena de sentimiento. «Los naranjeros vienen cargados. Calculamos que la producción estará en torno a unos 15.000 kilos de naranjas, y la pena fue que él no pudo verlo», resalta Pepe Medina, hijo del patriarca. Pero en Finca Jomera continúan los nietos de José Medina, Raúl y José, alargando un legado lleno de sacrificio y calidad.

Finca Jomera, en El Ejido, es un reducto en el que se cultivan unas naranjas de campeonato. De la variedad navelina de ombligo, la naranja que cultivan los Medina tienen un buen tamaño, es carnosa y contiene una gran cantidad de un jugo muy dulce ideal para zumos. «Su sabor es característico, así como la cáscara y su tamaño», apostillan. La finca posee unas características ideales para el cultivo de la naranja, como se demuestra con los distintos premios recibidos, y con una ubicación perfecta, resguardada del viento, y con agua de sus propios pozos, algo fundamental para el excelente producto que cosechan.

Cerca de 300 naranjos reinan en una finca en la que se trata con especial mimo el cultivo. Toda la producción se vende en la ferretería que se encuentra en la gasolinera del Punto Fielato, en Telde, ya que ellos son los dueños de esas instalaciones. Es ya una tradición encontrar las cajas de unas naranjas hermosas, así como aguacates o plátanos, a la entrada de la ferretería junto a la gasolinera.

«Él siempre quiso que esto continuase y su legado continúa», relata con emoción José Medina, junto a sus hijos, Raúl y José, recordando enmedio de los naranjeros al patriarca. Parece una señal, pero la cosecha de este año ha cumplido con creces las expectativas y se convierte en un homenaje a un empresario teldense que como dijo Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, el día de su fallecimiento, «representaba el alma de nuestros campos agrícolas, la sabiduría de quien ama lo que hace y lo transmite con humildad y pasión».

Raúl y José hablan de su abuelo con pasión. Son conscientes que deben dar un paso adelante, como lo están haciendo, para que siga muy viva la llama de una familia que se ha criado en el campo. Entre la ferretería, la gasolinera y la finca no paran en el día a día, al margen de otros terrenos que también cuidan al detalle para obtener frutos.

«Es raro que no nos tomemos una naranja al día», afirman. La naranja tiene una infinidad de beneficios. El pasado año, durante una cata a ciegas en la Feria de la Naranja de Telde, estuvo como catador Lluís Serra Majem, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los mayores expertos en nutrición del panorama nacional. Lluís Serra Majem hizo especial hincapié durante la cata en la capacidad de la naranja como uno de los superalimentos que todas las familias deben introducir en su alimentación diaria, destacando sus beneficios para la salud. «La población teldense debe aprovechar la suerte que tiene al vivir en un municipio que es de los principales productores de esta fruta en las islas, que además, no tiene nada que envidiar a las naranjas que llegan importadas de otros lugares del mundo», sentenció.

Ampliar Han tenido que apuntalar los naranjeros para que las ramas no caigan por la enorme cantidad de naranjas que llevan. Cober

Sin intermediarios, directamente de la finca al punto de venta en Punto Fielato, la preciada naranja de la Finca Jomera es un auténtico manjar. Ahora la tercera generación de la familia Medina está al frente de una labor de enorme sacrificio, pero que realizan con pasión, tal y como les inculcó su abuelo.

Ya las naranjas de esta espectacular cosecha ya están a la venta en la ferretería de Punto Fielato. En diciembre ya tendrán su espectacular color naranja, aunque ya se puede disfrutar de ese sabor dulce que las caracteriza. Esta espectacular cosecha presenta unas naranjas de campeonato, por lo que ya están marcando algunos naranjeros para coger de ellos algunas piezas y presentarlas a la próxima edición de la popular Feria de la Naranja de Telde, que se celebrará el próximo mes de diciembre.

El legado de José Medina sigue vigente y esta cosecha 2025, la primera sin su presencia, es un buen ejemplo.