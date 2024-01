La concesión para celebrar la Managers League en Telde, un asunto «chapucero»

El Pleno del mes de enero del Ayuntamiento de Telde estuvo animado, con un ambiente por momentos enrarecido y con noticias de enorme calado. Se presentaron dos mociones, destacando la de Nueva Canarias sobre la cesión del espacio público municipal para la organización de la Managers League junto al Hornillo, una competición que tras seis jornadas ha finalizado con cruce de declaraciones entre el organizador y los participantes. Cristhian Santana, concejal de Deportes, tuvo que dar explicaciones a un expediente que la oposición define como «chapucero».

Celeste López, portavoz de NC, hizo una cronología de los hechos desde que el organizador de la Managers League solicitase «el campo de El Goro, y no el terreno junto al Hornillo» hasta que el 29 de diciembre el concejal resolviese el expediente. Nueva Canarias se pregunta cómo se permitió ese evento durante seis jornadas, con una simple autorización verbal o provisional. «¿Qué plan de evacuación había? ¿Qué canon cobró el ayuntamiento? ¿Qué poliza de seguro existía para la celebración del evento? ¿Quién autorizó el cambio de césped y el resto de acciones en una dependencia municipal?». Héctor Suárez, portavoz de CC, incidió en la posible responsabilidad subsidiaria que pudiese tener el Ayuntamiento de Telde si finalmente este evento acaba en los tribunales, preguntándose si la seguridad estaba o no garantizada. Alejandro Ramos, del PSOE, incidió en lo «chapucero» del expediente y que la responsabilidad no solo es del área de Deportes sino de todo el Gobierno municipal. Preguntándose cómo se cambió el césped, se pintaron los muros o se instalaron gradas sin un informe definitivo.

Cristhian Santana, concejal de Deportes, se limitó a decir que el 25 de octubre les llegó el proyecto con un aval mediático interesante para proyectar la imagen de Telde. Se les dio una autorización provisional mientras se cumplía con el expediente, «pero los promotores no cumplieron con una serie de requisitos y finalmente ese permiso fue denegado», algo que llegó cuando la Managers League había finalizado la sexta jornada y que a la postre fue la última.

Ahora el terreno anexo al Hornillo luce el césped azul de la Managers League para el disfrute de los equipos de Telde, mostrando el concejal una foto de un equipo de la UDTelde entrenando en una instalación «que antes de esto tenía un estado deplorable».

El asunto y la respuesta del concejal dejó a la oposición «preocupada» por un expediente lleno de «lagunas». Sergio Ramos, portavoz del PP, defendió la labor del concejal de Deportes y le indicó a NC que en su día ellos habían firmado un convenio con la UDLas Palmas, una entidad con ánimo de lucro, para el uso de unas instalaciones municipales.

En otro orden de cosas, en un Pleno intenso, se acordó modificar las actuaciones del convenio FDCAN 2023-2027, que tal y como explicó el concejal Iván Sánchez se trata de «unas modificaciones de acciones para que los proyectos puedan ser ejecutables para no dejar ninguna inversión a medias», afirmó. En esta modificación destaca la intervención en el parque de San Juan, que tiene una serie de deficiencias -mantenimiento, alumbrado, etc- que hay que abordar cuanto antes.

Al inicio del Pleno, la fotógrafa teldense Lara Collado fue la encargada de leer el manifiesto institucional en contra de la violencia de género; mientras que Julio Tejera fue el responsable de leer la declaración institucional de la Federación Canaria de Municipio por el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. Una de las guindas del Pleno celebrado ayer vino en el apartado de ruegos y preguntas. Rita Esmeralda Cabrera, portavoz de Vox, denunció ante el alcalde la celebración en la Casa Condal de una paella que provocó algún que otro desperfecto durante el pasado mes de diciembre. Juan Antonio Peña le recriminó esta pregunta y le indicó que se había hecho eco de una información que se produjo hace dos años, algo que asombró a los presentes en un Pleno en el que el alcalde anunció que están estudiando abrir el Ayuntamiento alguna tarde a la semana para la atención ciudadana.

Destacó también la afirmación del alcalde Juan Antonio Peña sobre la apertura del complejo Nexsport en La Barranquera, en relación a los precios que la empresa concesionaria ha puesto a los usuarios. «El complejo debe aplicar los precios en vigor en la instalación que son los aprobados en la Junta de Gobierno de abril de 2023, validados posteriorioramente por los juzgados. Hay una comisión de seguimiento al respecto, formada por Deportes y Contratación, y se le ha indicado a la empresa que debe respetar los precios. Se le ha requerido documentación y estamos a la espera, pero se llegará hasta donde se tenga que llegar para que se aplique lo acordado en Junta», reiteró ayer en el Pleno el alcalde teldense.