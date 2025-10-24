Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juan Pablo Rodríguez, en el centro, y a la derecha de la imagen, Juan Francisco Artiles, durante un Pleno. C7

Los concejales de Más por Telde protagonizan un enfrentamiento verbal que acaba con una denuncia

El edil Juan Pablo Rodríguez denuncia a su compañero Juan Francisco Artiles por presuntas amenazas

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:49

Los concejales de Más por Telde, Juan Francisco Artiles y Juan Pablo Rodríguez, han protagonizado un tenso enfrentamiento verbal en la plaza de San Juan, en el casco histórico de la ciudad, que culminó con la presentación de una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Telde por parte de Rodríguez, quien asegura haber recibido amenazas directas de su compañero de formación.

En la información adelantada por Teldeactualidad, la denuncia fue registrada poco después del incidente y en ella Juan Pablo Rodríguez, concejal del área de Educación y Solidaridad, manifiesta haber sufrido amenazas verbales por parte de Juan Francisco Artiles Carreño, actual responsable de Parques y Jardines, Alumbrado, Fuentes, Medioambiente y Bienestar Animal. El desencuentro tendría su origen en supuestas peticiones reiteradas de dinero que, según Rodríguez, Artiles le habría solicitado en diversas campañas electorales del partido a lo largo de los últimos años. El denunciante asegura que, aunque en ocasiones anteriores accedió a facilitar determinadas cantidades de dinero, en esta última ocasión se negó, lo que habría provocado el altercado.

Rodríguez entiende que expresiones fueron dichas en «tono intimidatorio» y que decidió acudir de inmediato a la Comisaría de Policía de Telde para interponer la correspondiente denuncia.

Este enfrentamiento entre los dos ediles puede tener próximamente repercusión en el grupo de gobierno, formado por Ciuca, PP, Más por Telde y Juan Martel.

