Horacio Colomé inicia un nuevo reto en España

El actor teldense, Horacio Colomé (1990), está de vuelta en casa. El originario de Playa del Hombre ha estado disfrutando estos días de los placeres de su ciudad en su isla natal después de un largo periodo de trabajo que le está haciendo cosechar el éxito en México. «Siempre es un gusto estar por aquí con mi familia, amigos y el mar, son todo lo que me conecta a la vida», revela Colomé en una entrevista concedida a este medio.

En el país latinomericano precisamente es donde se ubica su residencia habitual en los últimos años como consecuencia de su carrera. Allí reside desde que comenzó la pandemia por coronavirus actuando en diferentes series, telenovelas y obras de teatro. A pesar de que los personajes que interpreta al otro lado del charco tienen acento mexicano, fuera de los escenarios siempre lleva su identidad canaria por bandera y no solo en México , sino en cualquier parte del globo.

El regreso a su casa en esta época del año no se debe a un periodo vacacional cualquiera. Actualmente se encuentra en medio del rodaje de una nueva serie que se está produciendo en España -entre Tenerife y Madrid- y ha aprovechado unos días libres para abrazar a sus familiares, amigos y disfrutar del lugar que más echa de menos cuando no está en el archipiélago: la playa. En concreto las que tiene en frente de su casa. Hoya del Pozo y Playa del Hombre. Aquí le encanta nadar y surfear. « He ido a playas en Miami (Estados Unidos) o en costas de Italia y cuando entro en el agua no siento la misma sensación que aquí. Esto es especial y la gente tiene que pensar que somos unos privilegiados por esto y por muchas más cosas», expresa con orgullo el joven artista.

Las noches de Tefía

Esta nueva serie que le ha fichado es una producción de Atresplayer llamada 'Las noches de Tefía'. Muy pronto llegará a los televisores de las casas españolas para contar una historia muy interesante ligada a la época franquista en Canarias, concretamente en Fuerteventura. « Es una serie que promete ser la bomba por lo que cuenta y por su carácter innovador. Además, estoy trabajando con un equipo de actores y productores increíbles que le dan mucho más valor. Entre ellos está Jorge Perugorría, nuestro protagonista, quién también tuvo el papel principal en la película 'Fresas y Chocolate', premiada con un Goya y nominada en los Óscar», explica.

Este salto a Gran Canaria le ha recargado las pilas para seguir impulsando su carrera después de haberse comido la tradicional paella de los domingos que prepara su padre, visitar a su abuela y sus tíos, tomarse una cerveza con sus amigos de la infancia, encerrarse en su habitación de siempre donde canta, actúa, edita o toca el piano y volver a sentir la brisa marina y el agua de las costas Canarias que tanto añora cuando se encuentra a miles de kilómetros de distancia.