Ciuca: «La alcaldesa demuestra con hechos que no le interesa apostar por el bienestar animal»

Juan Antonio Peña, concejal de Ciuca en la oposición, declara que «la parálisis en los trámites del Centro de Bienestar Animal por parte de la alcaldesa ya adelantaba que ese proyecto no se iba a ejecutar en su mandato y quera se trataba de otra mentira más». Sostiene que «durante estos meses ha decidido esconder la información, como acostumbra, para luego enterarse la ciudadanía por los medios de comunicación que finalmente no se cumplirán los plazos». Entiende que «era una noticia desagradable y esperada por parte de quien rige las politicas municipales y durante sus siete años de gobierno no ha iniciado acciones a favor de los animales». Añade que «Ciuca ha sido la única formación del salón de pleno que ha llevado mociones y propuestas en busca del bienestar animal, y que además ha cuestionado las malas intenciones de la alcaldesa con un pasotismo en la concejalía de protección animal».