CEIP Hilda Zudán pone el futuro en manos de sus alumnos

Los docentes y el equipo directivo del CEIP Hilda Zudán del Valle de Jinámar han querido dar las herramientas necesarias a sus alumnos para que conozcan el problema medioambiental que el propio ser humano está generando en la Tierra. De esta manera pretenden que se den cuenta de cuáles son los principales problemas que les rodea y que adquieran los principales hábitos saludables para el día a día y promover un futuro más sostenible y limpio.

Para ello han realizado una excursión al Centro Cívico de Jinámar (Antigua Gerencia), donde desde la semana pasada la Concejalía de Medioambiente, dirigida por el edil Álvaro Monzón, inauguró una interesante y completa exposición itinerante que recibe el nombre de 'Basuraleza'. Una iniciativa enmarcada dentro del programa de celebración del Día del Medioambiente y que «pretende despertar la sensibilidad de los más jóvenes para que ellos sean promotores del cambio» indica Monzón.

Los alumnos de quinto y sexto de primaria han sido los elegidos del colegio para recibir la formación medioambiental. El tutor de sexto, Alejandro Lorenzo, explica que «es muy importante, no solo para nuestro pueblo, sino para toda la población del mundo, que desde ya los más pequeños vayan cogiendo conciencia de que Tierra solo hay una y que el medio ambiente es esencial para mantener la vida del ser humano. Ahora mismo ellos viven en una sociedad en la que no se cuida de la naturaleza. Cada día que salen a la calle pueden ver una cantidad ingente de residuos tirados en la calle y eso denota que a la gente no le importa nuestro ecosistema. Es esencial que sepan de la importancia del tema, sino nos iremos al garete más pronto que tarde».

Creando conciencia

Poco a poco los centros escolares van adaptando sus formas de educar y ya hoy son cada vez más los que incorporan a sus clases temas como este para intentar cambiar los hábitos diarios de los niños para que sean más saludables con el medio natural y para crear una conciencia con tonos más verdes con el objetivo de salvaguardar el bienestar de las generaciones venideras.

«Esto va despacio. Soy un profesor que trata con niños que están edad de cambios y creo que lo ideal es que desde que son más pequeños se les vaya inculcando el cuidado del planeta para que cuando crezcan lo vean como algo normal. Aún estamos en proceso, pero lo ideal sería que en los próximos cursos también hiciésemos actividades más prácticas para fomentar un mundo menos contaminado a través de la acción», opina el docente que junto a sus compañeros de profesión, Yurena Medina y Ángel Luis Camacho, enseñaron los datos y las estadísticas reales que presentan los tablones que componen la muestra.

Cabe recordar que la exposición itinerante finaliza su recorrido por Telde en el día de hoy. El pase a la misma es abierto para todo el público desde las 9.00 horas hasta las 21.00 horas.