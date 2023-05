Castellano, exalcaldesa de Telde, apoya a Sergio Ramos

La exalcaldesa de Telde por el PP, Mari Carmen Castellano, ha hecho público un comunicado en su perfil en redes sociales para mostrar su apoyo al candidato del partido a la alcaldía del Ayuntamiento de Telde, Sergio Ramos.

Su posicionamiento público se hace especialmente llamativo si se tiene en cuenta que la mujer que rigió Telde entre 2011 y 2015 lleva años alejada de la política, al menos de la primera línea.

En su mensaje, en el que pide el voto para Ramos, hace una mención especial a su «amiga» María González Calderín, que va de número dos en la lista y a la que califica de «trabajadora intachable». Fue la concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca en el mandato en el que Castellano fue alcaldesa.

«No he querido hacer artículos de opinión ni dar opiniones anónimas; es más, no opino de política desde que dejé mi actividad pública. Sólo les digo a los teldenses que una persona como Sergio Ramos que se está dejando la piel por reconstruir una ciudad tan importante como la nuestra, sin grandes promesas, solo pensando en arreglar lo que tenemos y con una trayectoria profesional y política como la que tiene, con su saber estar, su trabajo y su humildad, es nuestra mejor garantía de futuro. Y si, además, le acompaña mi amiga María González Calderín, trabajadora intachable más que demostrada, les pido no solo a los votantes del @pptelde, sino a todos y todas las teldenses que el próximo domingo 28 de mayo acudamos de forma masiva a apoyarles en telde #EmpiezaElCambio».