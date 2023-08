Un candidato de Ciuca denuncia «favoritismo» en la designación de asesores

José Juan Padilla Cabrera, número 13 en la lista electoral que el partido político Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), en Telde, presentó en las pasadas elecciones municipales, denuncia un presunto caso de «favoritismo» a la hora de designar los asesores políticos.

Según Teldeactualidad, Cabrera asegura que le prometieron que lo nombrarían cargo de confianza, pero que al llegar Juan Antonio Peña a la Alcaldía de Telde le dijeron que no podían «hacer nada», tan solo le ofrecieron un reconocimiento deportivo.

El texto íntegro con la denuncia de José Juan Padilla:

Soy José Juan Padilla Cabrera, conocido deportivamente como el Paraca. Fui candidato número 13 del partido Ciuca.

Estuve al frente de las elecciones política de Telde. Me he dejado la piel por el partido e incluso en la presentación de candidaturas de Telde me pusieron de pie delante de muchas personas. Y dijeron cosas personales mías para crear más votos a su favor.

Después de muchos esfuerzos para que el partido Ciuca saliera en la Alcaldía. Me llevo una sorpresa. Que lo que me prometieron no lo cumplía. El mismo alcalde dice que no puede hacer nada. Pero sí que puede hacerme un reconocimiento deportivo para ponerse más medallas a costa mía. La sorpresa que lo que criticaba el partido Ciuca. Lo están haciendo favoritismos.

Yo era el número 13 de candidato. Salieron 7 concejales. Y los 7 asesores ya serían 14. Pues de los 7 asesores no salí yo, solo a los que supuestamente el alcalde eligió. Pongo supuestamente por que el Ayuntamiento es como un títere, lo manejan desde afuera. Me parece penoso el trato hacia a mí. Solo yo pedía un puesto de trabajo y el alcalde lo único que me dice que no puede hacer nada. Penoso la verdad. Un resumen de todo esto: fui como una naranja; me compró, me cortó, me sacó el jugo y me botó.