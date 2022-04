Una calle para Francisco Monzón

Más de 1.600 calles dedicadas a artistas, músicos, viajeros, intelectuales, deportistas, países, políticos y diferentes personalidades en todo el municipio y todavía hay vecinos que no saben como referirse a la suya. Un problema que aún subsiste en Telde a día de hoy, como en la pequeña comunidad del Cortijo de Las Nareas. Sus lugareños han solicitan al Ayuntamiento poner el nombre de Francisco Manuel Monzón Rodríguez a su vía residencial principal, donde ocurre una curiosa situación que es rara de volver a ver en otro sitio.

Para empezar, a pesar de que este pequeño barrio rural de medianías que pertenece a Telde linda con barrios como el de Lomo Magullo, no se puede acceder por el propio municipio, aunque en Google Maps dice lo contrario de manera errónea. Su única entrada desde la costa por carretera convencional se tiene que hacer obligatoriamente a través de Ingenio, cruzando el barranco del Draguillo. Para llegar desde la autopista GC-1 se tarda alrededor de 20 minutos.

Son solo dos familias las que desde hace décadas tienen su primer domicilio en este barrio, pero realmente son nueve las viviendas que alberga este tranquilo lugar en medio de la naturaleza. Hasta ahora una de estas familias solucionaba el problema de no tener nominación en su calle poniendo un buzón a orillas de la carretera principal, en La Pasadilla, sobre suelo de Ingenio, mientras su casa está en tierras teldenses, al otro lado del barranco. Es por ello que su código postal pertenece al municipio vecino, aunque su casa está sobre la segunda localidad con más población de Gran Canaria.

Sin embargo, desde hace meses esta situación está cambiando. Los propietarios de las otras residencias, que hasta ahora vivían en la ciudad, se han jubilado y se están mudando a esta zona en busca de armonía junto a sus plantaciones y granjas.

Esta comunidad, instalada sobre antiguas plantaciones naranjeras -de ahí su nominación como Las Nareas, aunque existe debate en torno a esto, porque hay quien conoce el lugar como Los Corrales o Las Moriscas-, se está consolidando cada vez más como un barrio más y por eso ha solicitado en las últimas semanas al Ayuntamiento que se le ponga nombre a la vía que queda en la puerta de sus hogares.

Los principales problemas que causan no tener nominación son que el cartero no puede llegar hasta esta zona porque no está registrada y que, como ya ha pasado en varias ocasiones según los residentes, en caso de emergencia sanitaria, la ambulancia no tiene cómo guiarse para llegar hasta esta zona y se retrasa tratando de dar con el lugar.

Por ello sus habitantes han propuesto a la Corporación municipal denominar a la calle Francisco Manuel Monzón Rodríguez. Un tributo a uno de sus vecinos, fallecido en 2014, y que fue muy importante por crear Ascaygamo, una asociación de agricultores y ganaderos de la misma zona que logró que las administraciones públicas hicieran llegar hasta este lugar de difícil acceso la electricidad pública, el abasto de agua y la de regadío. Un gesto que le quieren devolver ahora dejando su nombre para siempre en una de las vías más singulares del municipio.