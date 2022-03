El Cabildo entrega 24 diplomas a empleados de la hostelería local

Jueves, 24 marzo 2022, 01:00

La consejera de Industria y Comercio del Cabildo grancanario, Minerva Alonso, hizo entrega esta semana en el Aquelarre Cocktail Bar de los diplomas acreditativos de la formación recibida el año pasado a los 24 empleados de la hostelería de Telde en el curso sobre productos locales que se impartió dentro del programa Gran Canaria Me Gusta, a través de la Cámara de Comercio y financiado por esta Consejería. El curso se centró en transmitir la importancia de conocer muy bien cada producto; y se analizaron y enseñaron las nuevas tendencias en ventas en el sector restauración con la premisa de «lo que no se conoce, no se valora y por tanto, no se vende».