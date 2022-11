«Busco contrastes de luz y color y es en la oscuridad donde los encuentro»

Tatiana García (Arucas, 2000) se considera una artista noctámbula. La noche significa para ella desconexión, calma y encuentro con su lado más espiritual. «Esa tranquilidad provoca, no solo una mejora en nuestro estado anímico, sino también en nuestra salud», asegura la joven pintora.

«Desconectar, ya sea dejando el móvil, o dando un paseo por las oscuras calles, va a repercutir en que descansemos mejor y, en que consecuentemente, renovemos energía y nos encontremos con más animo al día siguiente», afirma rotunda.

En la muestra 'La noche como refugio', que se inauguró el día 17 de noviembre en la Casa-Museo León y Castillo de Telde y que podrá visitarse hasta el 23 de enero, «se podrá ver el recorrido que he llevado a cabo desde que comencé a pintar los nocturnos». No ha sido un recorrido muy largo, pero hay un notable cambio estético.

La exposición consta de ocho lienzos pintados con óleo donde la artista refleja el lado bonito y calmado de los paisajes urbanos durante la noche. «Encontraremos obras más figurativas, frente a unas realizadas posteriormente con cierto carácter abstracto. Con estas pinturas, intento trasmitir esa tranquilidad que percibo por medio de coloridas luces que dan vida a las obras».

-¿Qué significa para usted la noche, no solo como artista?

-Como he dicho en otras ocasiones, veo la noche como el momento idóneo para desconectar de todo lo que nos provoca estrés. El trabajo, los estudios, las tareas que tenemos pendientes, todo aquello que de alguna forma nos preocupa. La noche es el final del día, no hay forma de volver atrás si nos ha quedado algo sin hacer, así que tenemos la oportunidad de dejarlo pasar y no machacarnos por ello.

Además, durante estas horas tendemos a estar en contacto con nuestro lado más emocional, recordando personas o instantes que nos han marcado. Personalmente, creo que la noche es el momento en el que más valoro lo que tengo y donde reconozco lo que es fundamental en mi vida.

-Es muy joven, ahora que empieza su camino artístico, ¿tiene clara cuál es su voz como artista, su estilo personal?

-La verdad es que no. Es cierto que en sentido estético siempre me han atraído las imágenes que tienen fuertes contrastes de luz y color, y es lo que suelo pintar, pero no sé si en algún momento esto cambiará. No hay una línea temática específica que quiera seguir, y tampoco me quiero encasillar en nada.

El hecho de encontrar un estilo propio es algo que nos aturde bastante a los artistas noveles y pienso que no hay que buscarlo. Creo que estoy en la edad ideal para experimentar e ir concretando mi estilo durante el proceso.

-¿Cuáles son sus aspiraciones artísticas?

-Hasta ahora me he sorprendido a mí misma con lo que he ido consiguiendo. Quiero seguir evolucionando, disfrutando el día a día y de cada oportunidad que aparezca; aspirando siempre a algo mejor, en definitiva

-Además de la noche y la libertad que ofrece, le interesa profundizar acerca de la salud mental, tan reivindicada últimamente. ¿Por qué y en qué sentido se refleja en su producción artística?

-Sí, creo que es un tema bastante importante que, por suerte, cada vez se visibiliza y se normaliza más. Yo he decidido trabajar sobre ello debido al estrés cotidiano en el que vivimos. Se nos valora según nuestras capacidades de producir y, por ello, muchas veces no nos permitimos descansar y tomarnos un tiempo para nosotros mismos.

Uno de los cuadros de la serie 'La noche y la luz'. / C7

Obviamente, esto se va reflejar en nuestra salud y en nuestra actitud ante la vida. La falta de descanso provoca irritabilidad, entre otros factores mucho más graves. Con ello quiero decir que no vamos a vivir sanos sin descansar, pero tampoco felices. Hay que saber parar y dar prioridad a lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo.

-Su obra se caracteriza por la representación de la oscuridad, con pocos elementos figurativos. ¿Significa eso que sus musas solo salen por la noche o es solamente un periodo creativo que está explorando?

-Más bien es un campo que estoy explorando. Busco contrastes de luz y color y es en la oscuridad donde los encuentro. Por eso es por lo que pinto imágenes nocturnas, concretamente espacios urbanos, ya que es donde encuentro más cantidad de luces de escaparates, faros de coches, farolas...También porque la gente está en sus casas y las calles son más tranquilas. Eso me hace sentir cómoda y libre en estos entornos que en hora punta no suelen estar tan calmados.

-Parece ser que ha investigado sobre los cambios que se producen en nuestra mente y nuestra salud durante el sueño. ¿Cómo influye esta inquietud en su proceso creativo?

-Todo esto vino a raíz del poco tiempo que dedicamos a descansar. No me refiero solamente a dormir, sino a tener varias pausas durante el día entre tarea y tarea y parar de hacerlas a una hora prudente. Lo que hacemos durante el día va a afectar a nuestras horas de sueño y sobre todo a la calidad del descanso, que es aún más importante.

Por ello, también pienso que no debemos aplazar aquellas actividades que queremos hacer solamente por divertirnos. En un primer momento puede parecer una pérdida de tiempo, porque hay cosas más importantes que hacer, pero despejar la mente con algo que nos gusta nos va a dar esa fuerza que necesitamos para afrontar las obligaciones que tengamos.

Explicaba que la falta de sueño produce numerosas enfermedades inflamatorias y crónicas, insomnio, ansiedad, entre otras. Muchas veces sacrificamos horas de sueño para avanzar algún pendiente y no le hacemos ningún bien a nuestro organismo.

-Tras la fase nocturna, ¿ha pensado en explorar otros caminos creativos?

-Sí, hace un tiempo pinté algún que otro cuerpo y descubrí que me gustaba bastante pintar pieles. Lo dejé de lado porque quería hacer algo menos recurrente, pero ahora tengo alguna idea pensada que espero desarrollar pronto.