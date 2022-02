Betancor sustituye a interventores desde 1989 con el visto bueno de Función Pública

La concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Celeste López (Nueva Canarias), pasó por los micrófonos del programa radiofónico de 'Hoy por Hoy El Drago' de la Cadena Ser en el que aseguró que el nombramiento del funcionario municipal Juan Manuel Betancor Santana como interventor provisional fue una medida a «último remedio» para que la plaza no se quedase vacía y poder hacer frente a las gestiones del Ayuntamiento a finales de año. «El interventor es fundamental para nosotros. Sin él no podemos hacer nada. No podríamos realizar ninguna compra, hacer pagos, ni tramitar facturas», explica.

«Este funcionario municipal lleva trabajando en el área de Economía desde 1981, ejerciendo funciones de sustitución a interventores desde 1989. No es un hecho noticiable que esté ahora en el puesto. Incluso en los últimos 13 meses Función Pública ha dado el visto bueno para que sustituya hasta en dos ocasiones», asevera la edil, quien cree que la polémica sobre este tema se ha creado en base a intereses de otros grupos políticos en vistas a las próximas elecciones municipales.

En cuanto a su nombramiento irregular durante más de diez días sin el aval del Gobierno, López aclara que en diciembre estuvieron estudiando hasta «último momento» la posibilidad para que la interventora accidental anterior -Eloísa Gil-, que estaba realizando un curso porque había aprobado las oposiciones para ocupar un puesto en el Ayuntamiento de Vallehermoso (La Gomera), pudiese acumular ambas plazas para así mantener la estabilidad del puesto en Telde.

El problema, según la concejala teldense, es que «existen demasiadas pocas personas que puedan ejercer el trabajo. En España solo un 25% de estas plazas están cubiertas por funcionarios de la categoría correspondiente (tipo A1). Por ello nos vimos abocados a buscar alternativas para no dejar sin servicio a la ciudadanía, y esa fue la solución que encontramos», afirma.

Asimismo, Celeste López subraya que el Ayuntamiento de Telde ha instado en 11 ocasiones a Función Pública para que cubra la plaza de interventor con carácter definitivo y así no tener que estar solicitando el permiso de Función Pública mes a mes.

De forma paralela, también aseguró que el Ayuntamiento se encuentra «muy bien» económicamente después de haber podido acabar con el Plan de Ajuste 20 años antes de la fecha prevista. «Ahora podemos hacer pagos a los proveedores en un plazo de 20 días y estamos volviendo a poner los servicios públicos de calidad que merece la ciudadanía. Esto creo que pone nerviosos a algunos grupos que tienen la connivencia de ciertos medios porque saben que las cosas van bien, hay estabilidad y los inversores tienen confianza en el municipio», comenta la concejal de Economía.