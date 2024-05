El Ayuntamiento de Telde se cansa de Gobierno y Cabildo

La solución sigue sin llegar y el Ayuntamiento de Telde se ha cansado. El vicealcalde de Telde, Sergio Ramos, ha trasladado un informe de la Policía Local de Telde a las áreas de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, donde se determina que ambas administraciones públicas deben de actuar de inmediato ante el mal estado de la carretera que enlaza la GC-1 con el polígono de Salinetas.

En el informe se hace constar que ha habido numerosas intervenciones de la Policía Local por los incidentes que se han venido produciendo en esta zona, sin que hasta la fecha la consejería de la institución insular, responsable de su mantenimiento, haya actuado, lo que supone que se esté poniendo en grave peligro la integridad física de los conductores que a diario circulan por dicha vía.

El informe del cuerpo de seguridad municipal expone que «es necesario que se atienda diligentemente por parte de la administración pública que sea titular de la vía la solución a adoptar para restablecer las condiciones de seguridad, recomendado la adopción urgente de aquellas medidas cautelares o preventivas que se consideren adecuadas para evitar los riesgos expuestos en este informe, como podría ser, por ejemplo, el cierre temporal de la vía hasta su reparación, o adoptar medidas temporales, tanto en materia de tráfico como de seguridad de las condiciones físicas de la vía, a la vista de las incidencias expuestas».

Ramos manifiesta que «el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se comprometió a que la rehabilitación de dicho ramal estaría perfectamente asfaltado en la primera semana de mayo. Sin embargo, a día de hoy el problema persiste, por lo que he me he visto forzado a solicitar un informe a la Policía Local de Telde ante la gravedad de la situación, del que ya les consta tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias».

En el mismo sentido, el vicealcalde de la ciudad aclaró que «la titularidad del enlace es del Gobierno de Canarias y su mantenimiento es del Cabildo de Gran Canaria, tal y como se asegura en un informe emitido recientemente por la corporación regional».

El primer teniente de alcalde ha exigido que «el Cabildo resuelva de una vez las trabas administrativas ante el grave peligro que supone para los miles de conductores que a diario circulan por este tramo que forma parte de la GC-1, afectando tanto a ciudadanos y ciudadanas de diferentes barrios de la zona -Las Huesas, Salinetas o Melenara- como a uno de los polígonos industriales más importantes del sureste de Gran Canaria».

Por último, Ramos exige a Hidalgo que «ponga fin a una situación insostenible provocada única y exclusivamente por la falta de rigor en las competencias en materia de carreteras de su departamento», al mismo tiempo que le traslada, al igual que al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, las responsabilidades que se derivan de la inacción y la pasividad de la institución insular».