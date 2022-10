La ausencia de interventor retrasa las nóminas de los trabajadores municipales de Telde

El Ayuntamiento de Telde continúa por enésimo mes consecutivo sin un habilitado nacional en el área de intervención. Un problema que lleva arrastrando mucho tiempo y que dificultan el desarrollo normal de gestiones comunes tales como el pago a empresas que cubren y mantienen los servicios públicos en la ciudad, prestar ayudas sociales y subvenciones y, lo que ahora está haciendo temblar los cimientos de la administración local, realizar el pago de las nóminas a los trabajadores municipales.

Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento de Telde acostumbra a pagar a sus funcionarios el día 25 de cada mes -si este cae en fin de semana, se aplaza al 26 o 27-, pero este octubre nadie ha cobrado aún y se espera que sigan sin hacerlo algunos días más, al menos hasta que se consiga nombrar a un nuevo interventor.

Como ya ha repetido en varias ocasiones la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, esta situación no depende directamente del gobierno teldense, pues no es al ente municipal a quien corresponde designar esta ocupación, sino a la Consejería de Función Pública del Gobierno de Canarias.

Hernández también ha explicado de manera reiterada la escasez y la dificultad que tienen los organismos públicos para encontrar a personas con una formación tan específica como esta. A pesar de ello, Telde lleva incontables meses tapando el agujero de este asunto con parches momentáneos en forma de interventores accidentales. Este mes lo volvió a intentar proponiendo varios nombres, pero todos ellos fueron rechazados por el gobierno regional.

Partidos y sindicatos ponen el grito en el cielo

Esta situación de desequilibrio la ha querido aprovechar Juan Antonio Peña, concejal y portavoz de Ciuca, quien sostiene que «una vez más la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, se mantiene de brazos cruzados ante la falta de titular en el órgano de la Intervención Municipal, un departamento esencial para el funcionamiento económico del Ayuntamiento». Añade también que «llevamos desde enero invitando a la alcaldesa a plantarse en Función Pública y resolver el problema, y además tendiendo la mano desde Ciuca para apoyar cualquier iniciativa que conlleve garantizar el nombramiento».

Peña entiende que «nos hemos encontrado con una alcaldesa alejada del problema y que ni siquiera ha tratado el asunto con los portavoces del salón de plenos, en las reuniones que hemos tenido desde entonces, ha sido un acontecimiento silenciado y que no ha tratado con transparencia, como es habitual en su gestión».

Por su parte el CSIF, grupo sindical con mayoría representativa en el consistorio, lanzó un comunicado en la tarde de este miércoles en el que denuncian que la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias y a la Administración General del Estado « están realizando una clara dejación de competencias y creando con ello un grave perjuicio a la ciudadanía de Telde».

«Lamentamos que el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Manuel Pérez no se haya tomado este asunto con la diligencia y responsabilidad necesaria, demostrando no estar a la altura del cargo que ocupa, pues demuestra un claro desprecio a la cuarta ciudad de Canarias, con más de 102 mil habitantes, incumpliendo con su obligación y provocando que; miles de familias necesitadas no reciban ayudas desde hace meses, que no se abone las facturas a proveedores, que se paralicen todos los contratos y servicios que la administración necesita para el correcto funcionamiento, que los empleados públicos de Telde estén todos los meses esperando a ver si alguien firma y abona las nóminas en tiempo y forma», reclaman los representantes de los trabajadores.