Apoyo unánime en el pleno de Telde a la moción de NC para borrar el Plan Director en Ojos de Garza Gran parte de la oposición no comparte que el partido gobernante no haya contado con el resto de formaciones políticas para redactar el escrito

Todos los partidos representados en el pleno de Telde, sin excepción alguna, han votado a favor de la moción elevada por Nueva Canarias para solicitar al Estado la nulidad del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria en favor de los ciudadanos de Ojos de Garza, quienes llevan 20 años «castigados» por un proyecto que pretende crear una tercera pista sobre el suelo que actualmente ocupa este pueblo y que hasta el día de hoy «no ha hecho falta».

La concejal de Nueva Canarias, Celeste López, argumentó en la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre, celebrada este miércoles, que la isla de Gran Canaria ha cambiado drásticamente sus condiciones sociales, económicas e, incluso, sus objetivos medioambientales desde septiembre de 2001, fecha en el que Aena y el Gobierno central firman este proyecto para ampliar el aeródromo grancanario. Por ello, «ha llegado el momento de darnos cuenta de que lo que hace dos décadas esto se avistaba como un avance y una necesidad futura, transcurrido ese tiempo, parece que no lo ha sido tanto, por lo menos hasta ahora», indicó.

Por dicho motivo, la formación que lidera Carmen Hernández en Telde ha decido presentar ante el resto de partidos que conforman la Corporación local la mencionada moción con la intención de hacerla llegar al Gobierno estatal y que se desahogue a las 1.100 familias de los tres pueblos afectados y encadenados a un Plan Director que no les deja vivir: Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando.

Todos los partidos con representados en el consistorio (Nueva Canarias, Coalición Canaria, Más por Telde, PSOE, Ciuca, PP, Unidas Podemos y cinco no adscritos) dieron el visto bueno a esta propuesta, aunque poniendo alguna que otra pega, especialmente desde la oposición.

Críticas de la oposición

En primera instancia, a Ciuca, al PP, al PSOE y a los no adscritos que no gobiernan les sorprendió que este tema haya sido tratado por la vía de urgencia.

Entre otras críticas, Soledad Hernández, portavoz de los no adscritos en la oposición, recriminó que con esta moción unilateral NC busca « hacer política en un momento que no toca», argumento al que se sumaron Héctor León (PSOE), exponiendo que «no existió ninguna llamada para poner en conocimiento ni pedir apoyo en esta nueva hoja de ruta»; Sonsoles Martín (PP), manifestando que «ningún partido debe apropiarse de este tema puesto que esta es una lucha de todos los teldenses»; y Juan Antonio Peña (Ciuca), quien dio la «bienvenida» al partido de Hernández al discurso que lleva dando su formación política desde 2001, en el que siempre han reiterado su «no a la expropiación, no a la tercera pista y no al Plan Director».

Del mismo modo, tanto PP y Ciuca, como los no adscritos, quisieron otorgar su pedazo de culpa en esta moción al recién creado colectivo vecinal de 'Resurgir de Ojos de Garza', la primera iniciativa vecinal que habló públicamente de borrar del mapa el Plan Director.

La alcaldesa solicita unidad vecinal

La alcaldesa adelantó que recibirá en el día de hoy a su presidente, Joaquín Santana, para charlar y escuchar sus propuestas. Aun así, Hernandez aboga por la unidad de todos los habitantes afectados para lanzar un mensaje unidireccional y sólido. «Esto no se trata de dar protagonismo a unos o a otros. Nosotros vemos a Margarita Alonso como representante de Ojos de Garza porque es quien ha abanderado esta lucha desde el principio y creo que este barrio y toda la ciudad le deben tres huelgas de hambre».

Desde Unidas Podemos, la edil Rosa Vega declaró que «no importa quién lo proponga, lo importante es devolver la tranquilidad a los vecinos de Ojos de Garza».

Sergio Ramos (PP) califica la propuesta de «inocentada»

El senador del PP por Gran Canaria y candidato a la alcaldía de Telde, Sergio Ramos, ha calificado como una «anomalía democrática» la «estrategia» establecida por la alcaldesa, Carmen Hernández, llevando por la vía de urgencia al pleno esta moción.

El representante popular señala que la alcaldesa ha pretendido «camuflar» ante los vecinos afectados una acción electoralista que no es más que «una bochornosa tomadura de pelo y un ardid de tercera división para el resto de partidos». Asimismo, Ramos calificó de «inocentada» la «maniobra» de Hernández. «Hoy propone que se vote algo en el pleno de Telde que mañana sus acólitos en el Gobierno insular echarán por tierra con la aprobación del PIO de Gran Canaria».