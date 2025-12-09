El alcalde de Telde recalca que «esta ciudad se siente abandonada» por el cierre de sus playas Juan Antonio Peña reitera la falta de compromiso institucional y anuncia que las cinco calas siguen cerradas hasta conocer este jueves el resultado del análisis de las muestras de agua recogidas este martes

Rafael Falcón Telde Martes, 9 de diciembre 2025, 16:28

El Ayuntamiento de Telde ha emitido un comunicado en el que informa que las cinco playas del municipio -Salinetas, Melenara, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza-, «cerradas ante los episodios de contaminación derivados de las jaulas marinas ubicadas frente al litoral, continúan con el acceso bloqueado a las mismas y con prohibición al baño, como medida preventiva». La decisión se sustenta en los informes técnicos emitidos por la inspección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que este martes ha recogido muestras del agua en las zonas afectadas. Las mismas están siendo analizadas y los resultados -previstos para este jueves- determinarán si las playas pueden reabrirse o deben permanecer cerradas.

Hasta entonces, el Ayuntamiento mantendrá la señalización y el control del litoral, sin que se contemple la reapertura, mientras no existan informes favorables. Desde el Consistorio se sostiene que abrir las playas con resultados desfavorables supone poner en riesgo la salud de la ciudadanía.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, cuestiona la gestión llevada a cabo hasta ahora por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Aunque no pone en duda su compromiso institucional, lamenta que «ningún cargo público, consejero o responsable haya visitado la costa teldense desde que estalló la crisis». Así, afirma que «esta ciudad se siente abandonada» y que «hemos tenido que afrontar esta emergencia solos, con nuestros servicios de Playas y Limpieza Viaria, mientras miles de familias han visto su litoral cerrado sin respuestas claras». En este sentido, el Ayuntamiento reitera que, a pesar de que sus competencias no superan el arenal de las playas, ha actuado desde el primer día en coordinación con los servicios municipales.

El primer edil también lamenta que «el Gobierno de Canarias no haya establecido periódicamente un mecanismo de comunicación público, como ruedas de prensa o comparecencias informativas, para explicar a la ciudadanía lo ocurrido, así como la evolución de la crisis y los avances de cada jornada«. Peña destaca que »este sistema habitual y exitoso en situaciones de emergencia, como incendios forestales u otros episodios de alerta, aporta transparencia, tranquilidad y claridad, especialmente cuando los informes técnicos manejados por la administración autonómica son los que determinan el cierre o la apertura de las playas«.

«Los vecinos merecen información directa, rigurosa y constante», subraya el regidor, sin olvidar hacer hincapié en que «el gobierno canario es la institución competente y la que, por tanto, dispone de los datos y los equipos técnicos necesarios, por lo que su presencia pública ayudaría a comprender lo sucedido y a recuperar la confianza». «Telde ha estado sola afrontando las consecuencias, pero aún están a tiempo: les invitamos a venir, dar explicaciones y ponerle cara a esta situación«, concluye Juan Antonio Peña.