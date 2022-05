Los agricultores teldenses aúnan fuerzas para subsistir Sector primario. Los elevados costes de producción y el alto porcentaje de consumo de las importaciones están forzando a los trabajadores a cooperar. Este fin de semana se mostraron juntos en un puesto de la feria Gran Canaria Me Gusta

La agricultura local, y en general el sector primario de Canarias, no pasa por un buen momento. Los elevados costes de producción están llevando el agua al cuello a los que viven de este laborioso trabajo de las tierras. Las extensas jornadas laborales no se están viendo recompensadas, en gran medida, por culpa de la competencia que hacen las grandes superficies al ofrecer productos importados a precios más reducidos. Una práctica que dificulta la rentabilidad a los agricultores, siendo sus cosechas de mayor calidad que las que vienen de fuera al no tener que pasar por largos viajes hasta llegar a los supermercados y por la calidad de la tierra de las Islas.

A pesar de ello, los cultivadores sienten que no se les está cuidando lo suficiente como para llegar a lograr que el archipiélago tenga un alto grado de autosuficiencia en alimentos de kilómetro cero. Echar la vista para otro lado está propiciando que cada vez más se abandonen terrenos y se pierdan cosechas que podrían abastecer a una gran cantidad de isleños sin depender tanto de lo ajeno. Al mismo tiempo favorecería la economía de algunos municipios creando más puestos de trabajo en el sector primario.

El no ser rentable la explotación agraria de las parcelas, sumado a la desruralización, ha propiciado en los últimos años que la profesión pierda un gran interés y que se esté convirtiendo en una figura romántica donde, casi sin remedio, se están quedando solos los campesinos.

Defensa a ultranza de la tierra

Sin embargo, muchos agricultores siguen defendiendo lo suyo y esperan que con ayuda de ferias gastronómicas como Gran Canaria Me Gusta -celebrada este fin de semana en Infecar- y otras iniciativas donde se promocionen las exquisiteces locales, puedan remontar el vuelo. Aunque hace falta mucho más trabajo.

En este preciso evento estuvieron los trabajadores agrarios teldenses con un puesto dedicado únicamente a alimentos y elaboraciones nacidas en el municipio. La crisis actual del petróleo y otros aumentos les ha obligado a aunar sus fuerzas a base de propuestas de ahorro para subsistir. Una de las medidas que están van a llevar a cabo es realizar pedidos conjuntos de semillas o abono y asegurarse todos juntos a través de la cooperativa Cosecha Directa.

Asociaciones que favorecen a la agricultura

Cosecha Directa fue creada para salvaguardar el consumo local. Engloba a 200 familias canarias y mantiene una lucha constante con todo tipo de factores externos para que se cuide el producto de las Islas. Uno de sus deseos sería, por ejemplo, ampliar el convenio de los Ecocomedores.

La Asociación Canaria de Agricultores Profesionales Asjova, originada en Valle de Los Nueve en 2013, es otra entidad -sin ánimo de lucro-, pero esta solo se especializa en recolectores a nivel regional que obtienen productos cítricos. Del mismo modo, se crean proyectos para favorecer las plantaciones y sus cuidados ecológicos, como las naranjas, cuyos árboles tienen gran presencia en la ciudad de Telde.